Erika Hilton afirma que irá processar Sérgio Maurício por transfobia

Comentarista alegou que perfil é falso e não pertence a ele - Foto: Reprodução

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) disse que irá acionar a justiça contra o comentarista da Band, Sérgio Maurício, por transfobia, após ele publicar nas redes sociais discursos ofensivos contra a parlamentar. A informação é da CNN Brasil.

Nesta semana, um perfil no X, atribuído ao comentarista da Fórmula 1 da Band publicou que a deputada era uma “fake news humana” e se referiu a ela como “essa coisa”. O comentário foi registrado em uma publicação que criticava Erika Hilton. Após a repercussão do caso, Sérgio Maurício foi afastado da Band.

“Isso é inaceitável. Permitir que isso se torne banal hoje é aceitar a morte de mais uma de nós amanhã”, apontou a deputada. A parlamentar disse ainda ter visto com bons olhos a decisão da emissora de afastar o comentarista, mas deseja que, no geral, as pessoas que a atacam sejam responsabilizadas criminalmente.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Sérgio Maurício negou que o perfil do X que proferiu os discursos ofensivos contra a deputada Erika Hilton seja dele. O comentarista ainda afirmou que essa não é a primeira vez que alguém faz um perfil falso com o nome dele. A conta em questão não está mais disponível, bem como o perfil oficial de Sérgio Maurício no Instagram.