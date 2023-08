MPF pede arquivamento da ação contra silêncio de Cid

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou, de forma favorável, pelo arquivamento da representação criminal emitida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio.

A solicitação do MPF à Justiça do Distrito Federal também atende ao pedido da defesa do ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro (PL).



Para o procurador da República, Caio Vaez Dias, não ficou comprovada nenhuma conduta criminosa por parte do militar.



Durante depoimento à CPI, no último dia 11 de julho, o militar fez uso do direito ao silêncio mais de 40 vezes e não respondeu nenhum dos questionamentos feitos pelos integrantes do colegiado. Na oportunidade, Cid se negou a falar até a própria idade.



O direito ao silêncio de Cid foi assegurado por uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia que obrigou o ex-ajudante de ordens de Boslonaro a depor à CPI.