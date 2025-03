"Não custou caro", diz Rosemberg sobre recuo por vice da Alba

- Foto: Cássio Moreira / AG. A TARDE

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg (PT), fez um aceno a Ivana Bastos (PSD), nova presidente da Casa, efetivada no cargo nesta terça-feira, 18.

Ao discursar no plenário, Rosemberg disse não ter feito nenhum sacrifício pessoal ao recuar do desejo de ser vice da Mesa Diretora, posto para o qual Ivana foi eleita antes do Supremo Tribunal Federal (STF) destituir o presidente reeleito Adolfo Menezes (PSD). O petista disse ter feito um movimento pela união do grupo.

Rosemberg ainda frisou que confia em uma positiva gestão da Casa nas mãos de Ivana.

"Não custou caro a minha retirada naquele momento, [...] Isso é o espírito do grupo. Não foi apenas uma decisão pessoal, mas foi uma decisão de um grupo que entende que a unidade para que a gente possa continuar ajudando a Bahia, aos baianos e as baianas, prevaleça, e que seja maior do que os interesses particulares. E eu tenho convicção que nós estamos entregando a direção dessa Assembleia Legislativa a uma pessoa que já tem demonstrado liderança, compromisso e que fará dessa presidência a continuidade com as suas especificidades, daquilo que também vinha fazendo o deputado Adolfo Menezes", disparou.