"Não pode brincar de fazer segurança pública", brada Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou, em reunião ministerial realizada nesta quinta-feira, 8, ações integradas do governo federal com as polícias estaduais e municipais, para garantir sucesso na formulação e execução de políticas na segurança pública.

Nas próximas semanas, o governo deve enviar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) relacionada ao assunto, após apresentar o texto aos governadores dos 26 estados e Distrito Federal. Lula afirmou que "não pode brincar de fazer segurança pública".

"A gente não pode brincar de fazer segurança pública. A gente sabe a dificuldade que é, a organização que está acontecendo no crime organizado nesse país, e no mundo inteiro. Porque o crime organizado virou uma multinacional de delitos, e muitas vezes estão muito à frente das polícias dos estados", disse o presidente.

Lula completou reforçando o desejo de criar políticas públicas integradas na segurança pública.

"Então, o que a gente quer é compartilhar. A gente não quer ter ingerência e nem quer mandar, a gente quer compartilhar ações conjuntas, com uma definição concreta na Constituição do papel de cada um de nós", afirmou.