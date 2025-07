Nikolas Ferreira ataca Moraes após manutenção do IOF

Nikolas Ferreira fez duros ataques ao ministro Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais nomes do bolsonarismo, usou as redes sociais para fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado decidir manter o decreto presidencial que aumenta o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), nesta quarta-feira, 16.

No post, Nikolas chamou o STF de "assessoria jurídica" do Palácio do Planalto, e afirmou que, em tom de sarcasmo, que o Congresso Nacional, que votou pela derrubada do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deveria ser fechado.

“Alexandre de Moraes derruba a decisão do Congresso restabelecendo o aumento do IOF. A partir de hoje a Constituição foi alterada e temos somente dois Poderes: O Executivo e a Assessoria Jurídica do Governo, mais comumente chamada de STF. O Congresso Nacional pode fechar já”, escreveu Nikolas Ferreira no X, antigo Twitter.

Manutenção do IOF

Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira, 16, a manutenção do decreto do presidente Lula (PT) que garante o aumento do IOF, decisão que havia sido derrubada pelo Congresso Nacional no final de junho.

No começo deste mês, Moraes suspendeu o decreto e a mudança feita pelos parlamentares, até que fosse analisado o desvio de finalidade do texto. O único trecho que permanece suspenso versa sobre as operações de risco sacado, como era previsto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Risco sacado é o nome dado ao adiantamento dado pelos bancos aos empresários varejistas que vendem de maneira parcelada. A alteração no trecho havia sido recebida com apreensão por setores do comércio brasileiro.

Principais pontos sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

O que é o IOF?

Tributo federal que incide sobre operações financeiras, como crédito, câmbio, seguros e investimentos.

Objetivo principal

Regular a economia e arrecadar recursos para o governo. Também é usado para controle monetário, como incentivo ou desestímulo ao crédito.

Quem paga o IOF?

Pessoas físicas e jurídicas que realizam operações financeiras sujeitas à cobrança do imposto.

Operações onde o IOF é aplicado:

Empréstimos e financiamentos: IOF incide sobre o valor total do crédito.

Câmbio: Aplicado na compra e venda de moeda estrangeira.

Seguros: Incide sobre o valor dos prêmios pagos em seguros.

Investimentos: Incide sobre aplicações de renda fixa e variável em casos específicos, principalmente no curto prazo.

Alíquotas variáveis

As alíquotas mudam conforme o tipo de operação e o prazo. Exemplos:

Crédito para pessoa física: até 0,0082% ao dia + 0,38% fixo

Câmbio para viagens internacionais: 5,38%

Seguros: varia entre 0,38% e 25%

Cobrança diária ou pontual

Pode ser cobrado uma única vez (como no câmbio) ou diariamente (como em operações de crédito).

IOF em cartões de crédito internacionais

Compras no exterior com cartão são taxadas com 5,38% de IOF sobre o valor da fatura convertida.

Mudanças e ajustes por decreto

O Executivo pode alterar as alíquotas via decreto, como tentativa de ajustar receitas, mas essas mudanças podem ser derrubadas pelo Congresso — como ocorreu no caso recente.

Isenções e exceções

Algumas operações são isentas, como empréstimos entre cooperativas e transferências internacionais entre contas da mesma titularidade.

Relevância fiscal

Apesar de representar uma fração da arrecadação federal, o IOF é uma ferramenta estratégica por sua flexibilidade e impacto imediato.