Nikolas Ferreira vota com Lula e justifica; entenda

Um dos principais nomes da oposição na Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira (PL-MG) votou pela manutenção do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que prevê a indenização para as vítimas do vírus da Zika, nesta terça-feira, 17.

Em nota divulgada à imprensa, após cobrança de simpatizantes nas redes sociais, Nikolas afirmou que o voto foi registrado de maneira equivocada, o que depois foi corrigido. "O deputado federal Nikolas Ferreira esclarece que, na votação do Veto nº 2/2025, ocorrido nesta terça-feira (17/06), houve um erro material no preenchimento da cédula, resultando no registro equivocado de voto favorável ao veto", diz trecho do pronunciamento.

O que diz o projeto?

O texto vetado pelo governo Lula prevê uma indenização de R$ 50 mil às famílias de vítimas do vírus da Zika, além do pagamento de uma pensão vitalícia no valor de R$ 7.786,02 para as crianças. A proposta foi mantida após votação no Congresso Nacional.

Quem é Nikolas Ferreira?

Natural de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira foi o segundo vereador mais votado da história da capital mineira, nas eleições de 2020, com 29.388 votos. No pleito de 2022, o político se candidatou a deputado federal, tendo a maior votação do país, com 1.492.047 votos.