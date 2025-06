Bolsonaro 'escapa' de indiciamento da Abin paralela; saiba o motivo

Bolsonaro já está entre indiciados de outro inquérito - Foto: Sergio Lima | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não aparece entre os indiciados pela Polícia Federal (PF) no inquérito da 'Abin paralela', que investiga a criação de uma estrutura ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A instituição, entretanto, reconhece o político como o responsável criminal do esquema de espionagem.

O motivo da ausência de Bolsonaro entre os 36 nomes que constam no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) é a sua presença no inquérito da tentativa de golpe de Estado, do qual se tornou réu.

Segundo informações da jornalista Daniela Lima, em seu blog no portal G1, a PF aguarda a Procuradoria-Geral da República e o STF para saber se Bolsonaro poderá entrar na lista de indiciados no processo.

Filho de Bolsonaro reage

Indiciado, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente da República, se manifestou nas redes sociais, apontando uma suposta perseguição política da Política Federal.

Segundo o vereador da cidade do Rio de Janeiro, a atuação da PF teria ligação com as eleições do próximo ano.

"Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem: eleições em 2026? Acho que não! É só coincidência", escreveu.