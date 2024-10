Nordestino pode assumir presidência do PT

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann - Foto: NELSON ALMEIDA | AFP

O resultado do PT no primeiro turno das eleições municipais deu fôlego para a ala que defende um nome do Nordeste para a sucessão de Gleisi Hoffmann, cujo mandato terminará em 2025. Assim, um novo petista será eleito para comandar o partido.

Dos oito estados nos quais o PT avançou em número de eleitos frente a 2020, seis estão no Nordeste. No Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, houve recuo no total de prefeitos.

O pleito evidenciou a grande dependência da região para o desempenho nacional do partido e há um sentimento crescente de questionamento a nomes da legenda.

De acordo com o jornal O Globo, o resultado das urnas fortaleceu a influência de ministros da região como cabos eleitorais a exemplo de Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). Seus estados encabeçaram a lista de mais prefeituras conquistadas pelo PT ante a última eleição. No total, foram 71 municípios a mais considerando o avanço no Ceará, Piauí e Bahia, resultado importante para balancear o desempenho do Sul, onde a legenda perdeu 13 prefeituras.

Esse quadro deu força à ala do PT que advoga por um nome da região para o comando da legenda a partir do ano que vem, quando está prevista a escolha do nome que sucederá Gleisi na presidência. No caso de esta tese ganhar ainda mais impulso, um dos nomes ventilados é o do líder do partido na Câmara, José Guimarães (CE).

Toda a costura, é claro, passará pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente já indicou que pode defender a antecipação da escolha, inicialmente prevista para abril ou maio do ano que vem, dando força a Edinho Silva, prefeito de Araraquara (SP).