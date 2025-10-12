Menu
'DOIS BRASIS'

Nova campanha do PT reforça contraste entre Lula e Bolsonaro

Estratégia do partido é enfatizar as diferenças entre a gestão atual e a anterior, segundo o Secretário de Comunicação, Éden Valadares

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 13:37 h | Atualizada em 13/10/2025 - 15:44
PT reforça conquistas de Lula em campanha lançada na última semana.
A polarização vai continuar dando o tom da disputa eleitoral em 2026. Prova disso é a nova campanha lançada pelo Partido dos Trabalhadores nesta semana. Com o mote "Que país você quer?", o partido destaca as conquistas do governo Lula até o momento e compara com o mandato do ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Além de contrastar as realidades dos dois governos, a campanha busca ainda revelar à população as manobras da oposição para, segundo o partido, prejudicar o povo e beneficiar os super-ricos.

Entram nessa conta a não votação das 'Bets' (casas de apostas), que impediu o governo de aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas no orçamento de 2026, levando à redução de investimentos em educação, saúde e segurança.

O que você quer?

A nova campanha em vídeo traz as principais conquistas do governo brasileiro e utiliza imagens de manifestações da oposição com a bandeira dos Estados Unidos. "Vem cá, que país você quer? O que retornou ao mapa da fome? Ou o que saiu enfrentando a desigualdade com mais comida na mesa? O país que quer blindar políticos corruptos e que cometem crimes contra a democracia? Ou o que quer reduzir a escala de trabalho sem cortar salário? O país que mantém privilégios para os super-ricos? Ou o que taxa quem é bilionário pra zerar o imposto de quem ganha menos? PT, em defesa do Brasil e do povo brasileiro", afirma o vídeo.

Desde agosto à frente da Secretaria Nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares defendeu que é preciso mudar a referência da opinião pública sobre o governo Lula e apostar na comparação com a gestão de Jair Bolsonaro.

“O Brasil irá às urnas em 2026 para decidir sobre dois caminhos: o do PT, de Lula, da democracia e combate às desigualdades e privilégios; ou o projeto da direita que terá um candidato escolhido por um Bolsonaro preso e condenado, que apresenta como agenda a anistia, a blindagem e a impunidade. Levamos para as telas e para as redes esses dois ‘Brasis’, o que defende o povo trabalhador e o outro que protege os poderosos”, finalizou Éden, que foi presidente do PT da Bahia antes de assumir a Comunicação do partido em Brasília.

