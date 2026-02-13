Nova lei da Bahia proíbe uso de dinheiro público para adultização infantil

Adolescente com celular - Foto: Agência Brasil | Valter Campanato

A Bahia agora tem uma lei que proíbe o uso de recursos públicos estaduais para financiar eventos, campanhas ou atividades que promovam a adultização ou a sexualização de crianças. A norma nº 15.125/2026 foi promulgada pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), e está em vigor desde 29 de janeiro.

Na prática, o Estado não poderá conceder patrocínio, apoio institucional, cessão de espaços públicos nem qualquer tipo de repasse financeiro para iniciativas que envolvam crianças em contextos com conotação sexual, explícita ou implícita.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proibição também alcança atividades que incentivem a adultização infantil por meio de figurinos, coreografias, linguagem, roteiros ou outras formas de expressão consideradas inadequadas para a faixa etária.

A proposta foi apresentada pelo deputado Júnior Muniz (PT) e institui a Política Estadual de Prevenção e Combate à Adultização e à Sexualização Infantil.

Segundo o autor, a medida busca reforçar a proteção integral da infância, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Adultização vira pauta nacional

O debate sobre a adultização de crianças e adolescentes ganhou força em Casas Legislativas de todo o país após o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, publicar, em agosto do ano passado, um vídeo denunciando a exploração e a sexualização de menores na internet.

Na gravação, ele citou casos como o do cantor Hytalo Santos, atualmente preso. Segundo Felca, o artista reunia jovens em uma mansão para produzir vídeos que incentivavam comportamentos inadequados para a idade.

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, agosto daquele ano registrou 261 denúncias de violência sexual física e psicológica contra crianças e adolescentes no ambiente virtual, o maior número mensal do período. Desse total, 243 foram apresentadas após a divulgação do vídeo.