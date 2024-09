Novata na Alba, Lucinha fala sobre renovação da bancada petista

Lucinha do MST fala sobre chegada na Alba e renovação - Foto: Divulgação | PT

Novata na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada estadual Lucinha do MST (PT) afirmou, nesta terça-feira, 27, acreditar que sua chegada e a do deputado Radiovaldo é fruto de processo de renovação promovido pelo PT, já pensando nas eleições de 2026.

Lucinha e Radiovaldo 'subiram' da suplência após os licenciamentos de Neusa Cadore, agora secretária estadual de Política de Mulheres, e Maria del Carmen, que precisou se afastar do mandato por conta de problemas de saúde. Nos bastidores, entretanto, integrantes da base governista afirmam que os movimentos foram feitos para 'antecipar' as mudanças dos quadros.

Para a petista, a renovação começou com a eleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em 2022.

"Eu acho que as últimas movimentações que a gente está fazendo é sinal disso. A eleição do governador Jerônimo é uma sinalização muito importante sobre renovação. Poderia muito bem ser Wagner como governador daqui, mas estamos com Jerônimo, uma figura que pela primeira vez sai candidato ao executivo, e acho que é o maior emblema nosso da renovação", afirmou Lucinha, questionada por A TARDE.

"Essas alterações também são parte disso. Renovação não só na idade, mas nas pautas. Quando Lucinha chega na Alba, é um reforço da luta do campo, da pequena agricultura, da defesa dos territórios, mas também um reforço dos povos de terreiro", reforçou a parlamentar.