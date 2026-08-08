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FIOL E PORTO SUL

Obra do Porto Sul avança após terreno ser desapropriado em Ilhéus

Área de 18,6 milhões de metros quadrados foi declarada de utilidade pública para as obras

Leo Almeida
Por
Vista do atual Porto de Ilhéus
Vista do atual Porto de Ilhéus - Foto: Divulgação
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O governo da Bahia declarou de utilidade pública uma área de 18,6 milhões de metros quadrados em Ilhéus, no sul do estado, para fins de desapropriação e implantação do Complexo Portuário e de Serviços Porto Sul. A medida foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 8.

De acordo com o decreto assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), a área possui exatamente 18.601.123,8025 m² e inclui as acessões e benfeitorias existentes, com exceção dos bens de domínio público. As coordenadas do terreno foram descritas no Anexo Único do documento.

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A área foi delimitada a partir de estudos e projetos elaborados pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT), vinculada à Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra-BA).

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Estado poderá iniciar medidas para tomar posse da área

A Seinfra, com apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), foi autorizada a promover os atos necessários à efetivação da desapropriação. O decreto prevê, inclusive, a possibilidade de adoção de medidas judiciais em caráter de urgência para garantir a imissão na posse.

O governo estadual também poderá providenciar a liquidação e o pagamento das indenizações aos proprietários dos imóveis atingidos, utilizando recursos disponíveis para essa finalidade.

Porto Sul e FIOL

O Porto Sul é um complexo logístico e portuário em construção no litoral de Ilhéus, na Bahia, projetado para ser um dos principais polos de exportação do Nordeste. O empreendimento funcionará como um porto público e privado de águas profundas, capaz de receber navios de grande calado.

O objetivo central é escoar a produção mineral e agrícola do interior do país para o mercado internacional de forma rápida.A viabilidade desse complexo está diretamente ligada à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

O Porto Sul representa o ponto final de descarregamento da ferrovia, consolidando um corredor logístico multimodal estratégico. Essa integração conecta as zonas produtoras do interior baiano e do Cerrado brasileiro diretamente ao terminal marítimo, reduzindo drasticamente os custos de transporte de carga.

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FIOL ilhéus Porto Sul

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