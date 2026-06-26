Obras em BRs e anel viário são discutidas durante encontro em Barreiras

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reuniu-se, nesta quinta-feira, 25, em Barreiras, com representantes do setor produtivo, entidades empresariais e lideranças da região Oeste da Bahia. O encontro teve como objetivo alinhar o andamento de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico regional.

Durante a agenda, integrantes da Comissão Voluntária pela Segurança e Paz de Barreiras apresentaram ao Poder Executivo estadual um conjunto de demandas prioritárias voltadas à infraestrutura logística e ao fortalecimento do comércio e da agroindústria local.

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Veja o que foi debatido

O grupo de trabalho apresentou avaliações técnicas sobre os impactos das intervenções propostas para a mobilidade urbana, escoamento de produção, atração de novos investimentos privados e geração de empregos.

As principais obras discutidas e consolidadas em um documento entregue diretamente ao governador foram:

Mobilidade Rodoviária: Duplicação da BR-242 no trecho que interliga os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães;

Logística Urbana: Construção do trecho sudoeste do Anel Viário de Barreiras;

Integração Regional: Conclusão das obras da BR-135, no segmento entre Barreiras e Correntina;

Infraestrutura Hidroviária e Viária: Duplicação da ponte sobre o Rio Grande, localizada na rodovia BR-135;

Equipamento Público: Implantação de uma Arena Multiuso em Barreiras para eventos e fomento à economia de serviços.

“Momentos como este são fundamentais para fortalecer o diálogo entre o poder público e os diferentes segmentos da sociedade. Ouvir as demandas, construir soluções em conjunto e manter esse canal de interlocução permanente é essencial para promover o desenvolvimento de todas as regiões da Bahia”, declarou o governador Jerônimo Rodrigues.

Articulação institucional e governança

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barreiras, Ricardo Scartazzini, avaliou o encontro como um passo importante para a governança regional.

“A oportunidade de reunir representantes da sociedade civil, do setor produtivo e do poder público fortalece a construção de uma agenda conjunta e contribui para o avanço de iniciativas importantes para a região”, destacou Scartazzini.

Além dos representantes da CDL e da comissão voluntária, a mesa de diálogo contou com a participação de membros da Associação das Indústrias do Distrito Industrial de Barreiras (Adib), da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Barreiras e de integrantes do poder executivo da Prefeitura de Barreiras.