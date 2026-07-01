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OPERAÇÃO GALHO FRACO II

Operação da PF contra desvio de emendas atinge aliados de líder do PL

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, no entanto, não é alvo direto nessa fase

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 1º, a terceira fase da Operação Rent a Car, batizada de Operação Galho Fraco II, que investiga um esquema de corrupção voltado ao desvio de emendas parlamentares. Nesta etapa, os alvos são pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara.

O bolsonarista não foi atingido diretamente pela operação desta quarta-feira. Na fase anterior da investigação, porém, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão e teve mais de R$ 430 mil em espécie apreendidos.

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Entenda a terceira fase

A operação desta quarta-feira é um desdobramento da fase anterior da investigação, deflagrada em dezembro do ano passado.

Ao todo, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra advogados em Minas Gerais, no Distrito Federal e em Goiás. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em mais de um endereço e joias.

Segundo os investigadores, há indícios do envolvimento de agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas em um esquema de movimentação irregular de recursos públicos. A PF também apura tentativas de ocultação ou alteração de provas.

A investigação aponta ainda o desvio de dinheiro público para uma empresa de locação de veículos e a posterior lavagem desses recursos.

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emendas parlamentares PF sóstenes cavalcante

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