Deputado do PL é alvo da PF por suspeita de desvio de emendas

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O deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA) é alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 25, em uma operação que investiga suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares do chamado "orçamento secreto".

As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e são realizadas no Distrito Federal e no Maranhão.

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Segundo a PF, as investigações miram empresas contratadas para executar obras financiadas por emendas. Um dos alvos da operação desta quinta foi a residência do deputado, que é sócio de uma dessas empresas investigadas.

Em março deste ano, Maranhãozinho já foi condenado pelo STF por desvios relacionados a emendas parlamentares e atualmente está licenciado do mandato na Câmara dos Deputados.

Entenda o caso

Na ação que resultou na condenação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o deputado Josimar Maranhãozinho coordenava a destinação das emendas, monitorava a liberação dos recursos e controlava planilhas de pagamentos.

Segundo a denúncia, ele também fazia cobranças de propina quando os valores eram liberados. Maranhãozinho, no entanto, nega as acusações.

O que é o orçamento secreto?

O “orçamento secreto” é o nome dado a um mecanismo de distribuição de recursos públicos por meio das chamadas emendas de relator. O apelido surgiu porque não havia transparência sobre quais parlamentares faziam a solicitação do dinheiro e nem sobre a destinação final desses recursos.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha considerado a prática inconstitucional por ferir princípios como publicidade e moralidade, o Congresso aprovou novas regras que ainda mantiveram baixa transparência em parte dessas verbas.

No modelo tradicional de emendas parlamentares, é possível identificar claramente quem indicou o recurso e qual valor foi destinado.

No caso do orçamento secreto, esse controle era limitado e funcionava de forma diferente: