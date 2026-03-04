Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RESTRIÇÃO

Dino proíbe saque em espécie de recursos de emendas parlamentares

Transações eletrônicas e via PIX seguem permitidas para assegurar rastreabilidade

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/03/2026 - 7:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dino ressaltou que proibição não impede continuidade da execução dos recursos
Dino ressaltou que proibição não impede continuidade da execução dos recursos -

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 3, a proibição de saques em espécie de valores provenientes de emendas parlamentares. A restrição abrange não apenas as contas públicas, mas também as contas de empresas beneficiárias finais dos recursos.

O magistrado estabeleceu um prazo de 60 dias para que o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apresentem a regulamentação da medida.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Prefeitura é obrigada a contratar segurança certificada pela PF
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias

Em decisão, Dino ressaltou que a proibição não impede a continuidade da execução dos recursos. A movimentação financeira para pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços permanece autorizada, desde que realizada obrigatoriamente por meio de transferência eletrônica, o que inclui a utilização do sistema PIX.

Rastreabilidade

A medida é um desdobramento de uma decisão anterior, de 24 de agosto de 2025, na qual o ministro já havia ordenado que instituições financeiras adaptassem seus sistemas para bloquear transferências para as chamadas "contas de passagem" ou saques diretamente no guichê do caixa.

O objetivo central da Corte é garantir a rastreabilidade total do dinheiro público, evitando que o rastro dos repasses seja perdido ao entrar no fluxo de papel-moeda.

Alerta de entidades

Embora instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste tenham informado ao STF que seus sistemas já estão integralmente adequados às normas de bloqueio, entidades da sociedade civil manifestaram preocupação.

Relatórios enviados pela Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil apontaram ao ministro fatos que indicam a persistência de fragilidades no controle desses fluxos.

A nova determinação de Dino busca sanar essas lacunas, reforçando o monitoramento sobre o destino final das verbas do orçamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

controle de fluxo de recursos emendas parlamentares Flávio Dino rastreabilidade financeira supremo tribunal federal transparência pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dino ressaltou que proibição não impede continuidade da execução dos recursos
Play

Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’

Dino ressaltou que proibição não impede continuidade da execução dos recursos
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Dino ressaltou que proibição não impede continuidade da execução dos recursos
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Dino ressaltou que proibição não impede continuidade da execução dos recursos
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x