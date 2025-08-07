Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NADA DECIDIDO

Otto nega indicação do filho ao TCE: “Não falei com o governador”

Senador garantiu que aliança com PT para eleições de 2026 não está condicionada a nomeação ao cargo

Por Anderson Ramos

07/08/2025 - 19:11 h
Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente.
Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente. -

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, negou que já tenha indicado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) o nome do seu filho, o deputado federal Otto Filho (PSD) para a vaga de Antônio Honorato no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ao Portal A TARDE, Otto lembrou que a indicação é de escolha exclusiva do governador e garantiu que não teve nenhuma conversa com ele sobre o assunto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

TCE aprova contas de Jerônimo Rodrigues em segundo ano de gestão
Legado de conselheiro Antonio Honorato é celebrado no TCE/BA
Saiba quando STF decidirá futuro de vaga de conselheiro no TCE-BA

“Se ele nos chamar para conversar, como sempre fizemos, nós vamos conversar, levar o caso para o PSD, reunir todo o diretório dos deputados federais, estaduais e ver qual é posição, se vai ter essa indicação ou não. Mas ainda eu lhe digo que ele nunca nos chamou para oferecer esse cargo”, afirmou o senador.

Otto fez questão de ressaltar que a aliança com o PT na Bahia não depende da indicação ou não ao cargo e reforçou que a união com os petistas seguirá para as eleições de 2026.

“O governador Jerônimo não tratou desse caso, é ele que decide e a decisão que ele tomar, o PSD vai acatar. Não altera absolutamente nada na nossa aliança,que continua firme e forte. Em nenhum momento o PSD tomou decisões porque ia ser contemplado com esse ou aquele cargo. Isso não é condicionante para manter a aliança”, pontuou.

Deputado federal, Otto Filho (PSD)
Deputado federal, Otto Filho (PSD) | Foto: Divulgação

Nos bastidores, a possível nomeação de Otto Filho está sendo vista como um afago ao senador por conta da intenção do PT em formar uma chapa puro-sangue.

O partido pretende ocupar, além da cabeça de chapa com Jerônimo, as duas vagas ao Senado com Jaques Wagner e Rui Costa, deixando de fora o senador Angelo Coronel (PSD).

Processo

O conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, se aposentou compulsoriamente no dia 27 de julho, após completar 75 anos de idade, dos quais 25 foram dedicados à Corte.

A vaga deixada com a saída de Honorato é de livre nomeação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e não tem prazo para ser tomada.

O nome que será indicado pelo governador ainda precisará passar por sabatina na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para só depois assumir o cargo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

indicação ao tce-ba Jerônimo Rodrigues otto alencar Otto Filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente.
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente.
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente.
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente.
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x