Otto nega indicação do filho ao TCE: “Não falei com o governador”

Otto em atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), colegiado o qual é presidente. - Foto: Geraldo Magela / Agência Senado

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, negou que já tenha indicado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) o nome do seu filho, o deputado federal Otto Filho (PSD) para a vaga de Antônio Honorato no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ao Portal A TARDE, Otto lembrou que a indicação é de escolha exclusiva do governador e garantiu que não teve nenhuma conversa com ele sobre o assunto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se ele nos chamar para conversar, como sempre fizemos, nós vamos conversar, levar o caso para o PSD, reunir todo o diretório dos deputados federais, estaduais e ver qual é posição, se vai ter essa indicação ou não. Mas ainda eu lhe digo que ele nunca nos chamou para oferecer esse cargo”, afirmou o senador.

Otto fez questão de ressaltar que a aliança com o PT na Bahia não depende da indicação ou não ao cargo e reforçou que a união com os petistas seguirá para as eleições de 2026.

“O governador Jerônimo não tratou desse caso, é ele que decide e a decisão que ele tomar, o PSD vai acatar. Não altera absolutamente nada na nossa aliança,que continua firme e forte. Em nenhum momento o PSD tomou decisões porque ia ser contemplado com esse ou aquele cargo. Isso não é condicionante para manter a aliança”, pontuou.

Deputado federal, Otto Filho (PSD) | Foto: Divulgação

Nos bastidores, a possível nomeação de Otto Filho está sendo vista como um afago ao senador por conta da intenção do PT em formar uma chapa puro-sangue.

O partido pretende ocupar, além da cabeça de chapa com Jerônimo, as duas vagas ao Senado com Jaques Wagner e Rui Costa, deixando de fora o senador Angelo Coronel (PSD).

Processo

O conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, se aposentou compulsoriamente no dia 27 de julho, após completar 75 anos de idade, dos quais 25 foram dedicados à Corte.

A vaga deixada com a saída de Honorato é de livre nomeação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e não tem prazo para ser tomada.

O nome que será indicado pelo governador ainda precisará passar por sabatina na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para só depois assumir o cargo.