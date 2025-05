Pablo Marçal vira réu por colocar vida de 32 pessoas em risco

Pablo Marçal - Foto: Reprodução | Band

O ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), tornou-se réu nesta terça-feira, 20, por ter colocado a vida de ao menos 32 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins, localizada em Piquete (SP), em janeiro de 2022.

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinada pela juíza Rafaela D’ Assumpção Cardoso Glioche, atende a uma denúncia feita pelo Ministério Público do Estado à época.

Com a deliberação, o ex-coach tem um prazo de 10 dias para que a sua defesa apresente resposta à acusação.

Para embasar a denúncia, o MP-SP apresentou os seguintes argumentos:

Época crítica para expedição no Pico dos Marins;

Condições climáticas adversas, com chuva, neblina e rajadas de ventos de 100 km/h;

Roupas inapropriadas;

Ausência de guias para orientação.

No documento, o órgão também afirmou que Marçal "desprezou a contraindicação dos guias e promoveu a subida ao Pico dos Marins mesmo com as advertências para recuar".

Defesa de Marçal

Em nota, os advogados do ex-coach alegam que o empresário é “inocente” e dizem que a notícia foi recebida pelo ex-postulante a prefeitura da capital paulista com “serenidade”.

"Pablo Marçal reitera o seu compromisso com a verdade e com a justiça e confia firmemente que, no decorrer do processo, sua inocência será comprovada de forma inequívoca", diz o comunicado enviado ao g1.

Entenda a denúncia

Atuando como coach, Pablo Marçal coordenou uma expedição entre os dias 4 e 5 de janeiro, sob o argumento de que as pessoas precisavam encarar a escalada ao Pico dos Marins para vencer na vida.

A denúncia, por sua vez, surge devido a intensidade das chuvas ao longo do percurso, colocando a vida dos presentes em risco. Além disso, durante a trilha, segundo o documento, havia neblina, vento forte e pouca visibilidade.

"Contudo, o denunciado desdenhou dos avisos e chamou o guia de 'covarde', conclamando aos presentes que o seguissem (donde 32 pessoas atenderam tal chamado), expondo, assim, a vida e saúde de todos aqueles que o acompanharam a perigo direto e iminente (inclusive de morte)", continuou a promotoria.

Ainda conforme o MP, na madrugada do dia 5 de janeiro, um dos seguidores que prosseguiu na escalada resolveu pedir socorro ao guia que havia sido contratado por Marçal, e que chegou a ser chamado de 'covarde' pelo empresário.

Com isso, o Corpo de Bombeiros iniciou a procura pelo grupo por volta das 6h daquele dia, depois de cerca de duas horas de caminhada, os bombeiros encontraram o primeiro grupo, composto por 14 pessoas, distantes a 1,5 km do cume do Pico dos Marins.