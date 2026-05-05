Parque de Pituaçu recebe aporte milionário para requalifacação

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) foi autorizada a receber um crédito suplementar milionário para aporte na requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

De acordo com o publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a pasta recebeu o valor de R$ 1,6 milhão para investimento na reforma do equipamento.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As intervenções começaram em dezembro de 2024 e já alcançaram 90% da execução. O projeto tem investimento de R$ 25 milhões para a primeira etapa que inclui a criação de um bicicletário com capacidade para 250 bicicletas, localizado na área frontal do parque, com o objetivo de atender os usuários do parque, além da construção de quatro pontos de apoio ao longo dos 15 Km da ciclovia.

Interdições e prazos

Áreas do Parque de Pituaçu passarão por interdições temporárias ao longo das obras. A ciclovia é uma das que serão afetadas. Ela estará interditada até o km 9,5 no sentido anti-horário para a realização de melhorias como poda de vegetação, instalação dos pontos de apoio e construção do bicicletário.

A obra de modernização do parque teve início em dezembro de 2024, após a licitação realizada em junho do mesmo ano para a contratação da empresa responsável pelos serviços. O vencedor da licitação foi o Consórcio Novo Parque (Hisa Engenharia/Roble Serviços).

Confira o cronograma previsto:

Liberação para pedestres

Barragem até a Escologia: 11 de maio de 2026

Bicicletário até a Escologia: 25 de maio de 2026

Liberação para veículos leves

Barragem até a Escologia: 18 de maio de 2026

Bicicletário até a Escologia: 1º de junho de 2026

Liberação para veículos pesados

Barragem até a Escologia: 25 de maio de 2026

Bicicletário até a Escologia: 8 de junho de 2026

Sobre o Parque de Pituaçu

Criado pelo Decreto Estadual nº 23.666, de 04 de setembro de 1973, o Parque Metropolitano de Pituaçu é uma das mais importantes unidades de conservação urbanas do Brasil.

Com 493 hectares de área total, preserva atualmente 392 hectares de vegetação nativa, onde já foram catalogadas diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.

Remanescente da Mata Atlântica, Pituaçu é a maior área verde de uso público de Salvador e se destaca por conciliar preservação ambiental e lazer. No centro do parque está a Lagoa de Pituaçu, formada artificialmente em 1906, com cerca de 4 quilômetros de extensão e aproximadamente 200 mil metros quadrados de espelho d’água, contornada por uma ciclovia de 15 quilômetros.