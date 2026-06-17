INCLUSÃO
Pessoas com deficiência podem ter isenção em concursos na Bahia
Proposta beneficia candidatos dentro dos termos estabelecidos por lei
Pessoas com deficiência podem ser isentas de pagar taxas de inscrição para concursos realizados na Bahia voltados ao serviço público. O objetivo, além de reduzir barreiras econômicas, é fortalecer a inclusão e ampliar oportunidades para outros grupos.
O texto foi aprovado em sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), realizada na quarta-feira, 17, e agora segue para sanção do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT).
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O que diz o texto?
A proposta beneficia candidatos a cargos, empregos e funções públicas da administração direta e indireta do Estado da Bahia, desde que comprovem sua condição nos termos estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
Segundo o autor da matéria, deputado estadual Angelo Almeida (PT), a medida está alinhada aos princípios da Constituição Federal e da Lei Brasileira de Inclusão, eliminando as barreiras que dificultam a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade.
"Trata-se de uma luta que vem de muitos anos, desde a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos garantindo mais inclusão e criando condições para que as pessoas com deficiência tenham mais oportunidades de acesso ao serviço público", disse o petista.