“Pessoas sem luz precisam se cuidar”, diz Anielle após falas de Silvio

Anielle Franco curte Carnaval de Salvador no Camarote 2222 - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, considerou as declarações do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, como “inadmissível”, após ele afirmar que ela se “perdeu no personagem” ao denunciar a importunação sexual sofrida.

As falas de Silvio foram dadas durante entrevista ao portal UOL, na última segunda-feira, 24.

Anielle, que curtiu o Carnaval de Salvador no camarote Expresso 2222, localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite de sexta-feira, 28, demonstrou tranquilidade ao falar sobre o assunto com o Portal A TARDE.

Na ocasião, a ministra do governo Lula (PT) mencionou a folia momesca como “lugar de respeito”, reafirmou a sua luta pelo direito à liberdade do público feminino e diz estar tranquila com a sua “consciência”.

“Eu luto para que todas as mulheres e meninas desse país sejam livres. A gente está aqui no carnaval, lugar que fala de respeito e empatia. Eu estou muito tranquila com a minha consciência e o meu caratér e é isso que importa”, declarou.

Sem citar o nome de Silvio, a irmã da vereadora Marielle Franco, morta em março de 2018, ainda disse que pessoas negativas precisam rever o seu comportamento. “As pessoas sem luz precisam se cuidar e não cometer erros como esses”, concluiu.