Anielle Franco é eleita como uma das 100 pessoas mais influentes

Ministra é única brasileira a integrar lista - Foto: Flickr | Ministério da Igualdade Racial

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi incluída na lista das cem personalidades da nova geração que têm potencial para transformar o mundo. A seleção foi feita pela revista americana Time.

A titular dedicou o título a "todas as mulheres negras", a quem ela descreveu como o elo de força do país.

"Este reconhecimento é, na verdade, um reflexo do trabalho coletivo por uma sociedade onde a igualdade racial e a justiça social sejam realidade. Dedico a todas as mulheres negras e às periferias do Brasil, que são a verdadeira fonte da minha força e resistência", afirmou a ministra.

"É uma honra estar ao lado de tantas pessoas que estão lutando por um mundo mais justo e igualitário", acrescentou ela.

Anielle Franco é a única brasileira da lista. Ela foi incluída na categoria "Líderes" e é apresentada em texto escrito pela ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

"Para muitos no Brasil, inclusive eu, Anielle Franco é um farol de esperança e resiliência. Das vibrantes ruas da favela da Maré no Rio de Janeiro, que moldaram seu ativismo, aos corredores do poder Executivo em Brasília", disse a Guajajara,

E acrescenta: "Sua jornada é de força inabalável. Após o doloroso assassinato público de sua irmã Marielle Franco, uma líder política em ascensão, Anielle transformou a dor em ação", completa Guajajara.

Em 2023, Anielle já tinha sido incluída pela Time em sua seleção de Mulheres do Ano.