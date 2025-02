PF abre processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro; entenda motivo

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em sessão plenária - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entrou na mira da Polícia Federal após xingar o delegado Fábio Shor na tribuna da Câmara dos Deputados. O parlamentar que é escrivão da PF licenciado passará por um procedimento administrativo disciplinar (PAD).

O parlamentar, de acordo com o jornal O Globo, criticou a atuação do delegado com os presos do ato golpista. Shor também atuou no inquérito que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

"Prefiro perder minha aposentadoria da Polícia Federal, meu porte dearma e carteira funcional do que ser obrigado a chamar de 'democracia' um país em que um deputado federal não pode criticar um delegado federal que está prendendo velhinhas e mães de família como se fossem terroristas", escreveu em sua conta no Instagram.

O processo aberto pela PF será para apurar a responsabilidade do filho do ex-presidente como como servidor pelo discurso proferido.

Veja posicionamento do deputado

Esta não é a primeira vez que Shor é alvo de críticas de políticos da oposição. Em outubro do ano passado, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após afirmar que este mesmo delegado era "bandido".

A investigação foi aberta com base em discurso em plenário do dia 14 de agosto, quando o deputado atacou o delegado dizendo que ele atuou ilegalmente para manter preso o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, Filipe Martins.