PF prepara ofensiva para foragidos do 8 de janeiro na Argentina

Dia do 8 de janeiro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma nova ofensiva está sendo preparada pela Polícia Federal (PF) contra os réus do 8 de janeiro que estão foragidos na Argentina. A medida integra o mapeamento conduzido por investigadores para viabilizar o cumprimento da ordem de prisão contra Léo Índio, primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao Metrópoles, investigadores detalharam que dois caminhos estão em avaliação: acionar a Interpol diretamente ou estabelecer novo contato com autoridades argentinas.

Ainda segundo informações ao portal, a PF resiste em recorrer à Interpol, pois há um acordo de cooperação jurídica entre Brasil e Argentina que permite a captura de foragidos. No entanto, a possibilidade de acionar a organização internacional não foi descartada.

A corporação entende que o contato com as autoridades argentinas — conforme ocorreu em novembro do ano passado, quando a Justiça do país ordenou a prisão de 61 brasileiros — é o caminho mais prudente. A via diplomática seria conduzida por meio do Ministério da Justiça e do Itamaraty.