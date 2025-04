PGE comemora 59 anos com solenidade e concessão de honrarias

Procuradora-geral Bárbara Camardelli ao lado dos homenageados - Foto: Clara Passos | AG. A TARDE

A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE) comemorou, em solenidade realizada nesta sexta-feira, 4, 59 anos de sua criação. O evento foi marcado pela entrega das honrarias 'Jê Acaiaba', 'Fernando Santana Rocha' e 'Evandro Dias Costa', além de homenagens e apresentações musicais da orquestra Neojiba.

Ao Portal A TARDE, a procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli, reforçou o papel da PGE na defesa dos interesses da Bahia, e também frisou a necessidade de atuação do órgão em sintonia com o Poder Executivo e com a sociedade.

"São 59 anos da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Nós fazemos a representação judicial do Estado, o assessoramento. Em palavras simples, nós somos os advogados do Estado, somos os advogados dessa sociedade organizada. Então, nós atuamos pela sociedade baiana a partir da modelagem das políticas públicas, a partir da defesa do Estado, a partir da cobrança do crédito tributário. É para que tudo ocorra dentro da legalidade, que as coisas sejam feitas como precisam ser feitas, respeitando a democracia, respeitando as normas com ética e, ao final, que o cidadão consiga receber o serviço público que o Estado precise prestar", pontuou a titular da PGE.

Procuradora-geral adjunta para Assuntos Jurídicos, Patrícia também reforçou a importância da PGE para que as gestões funcionem de maneira eficiente. Sua fala ocorreu durante a apresentação da mesa do evento.

"Uma gestão eficiente precisa estar alinhada com o seu assessoramente jurídico. Exercemos esse papel de consultoria, defesa dos interesses do Estado, representação judicial. Esse alinhamento faz com que a gestão seja pautada na ética, e é necessário", explicou.

| Foto: Clara Passos | AG. A TARDE

Durante o evento, a secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cleia Costa Santos, foi agraciada com a medalha Jê Acaiaba. Já a procuradora Renata Fabiana Santos recebeu a 'Fernando Santana Rocha, outra importante honraria concedida pela PGE.

A medalha 'Evandro Dias Costa' foi concedida aos procuradores Jussara Maria Salgado, Silvio Avelino Pires e Nilton Gonçalves de Almeida Filho.

"Eu costumo dizer que eu acho que o melhor lugar para se trabalhar na Bahia é na Procuraduria-Geral do Estado, porque é um ambiente agradável, é um ambiente que se aprende muito e que as pessoas também são de grande valor. Então, o sentimento é de agradecimento", afirmou Jussara ao receber a medalha.

Sobre a solenidade, Bárbara Camardelli afirmou que a comemoração também é um momento de "reflexão" e uma oportunidade de homenagear as pessoas que fazem parte da história da PGE.

"Não é uma comemoração de festa apenas, é uma comemoração onde nós precisamos refletir aquilo que nós somos, aquilo que nós temos de história, e o que nós pretendemos para o futuro. Nessa solenidade de hoje, inclusive, nós tentamos trazer a homenagem daqueles que fizeram a história da Procuradoria, além de outros personagens importantes da área jurídica externa, e ao mesmo tempo refletir sobre a Procuradoria e a gestão pública", afirmou ao Portal A TARDE.