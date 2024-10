PGR pede arquivamento de inquérito sobre briga entre deputados

Situação ocorreu em dezembro do ano passado durante sessão de promulgação da reforma tributária - Foto: Reprodução

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou o arquivamento do inquérito contra o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) pelo tapa que deu em Messias Donato (Republicanos-ES), seu colega na Câmara dos Deputados, em Brasília, conforme apuração da CNN.

Em comunicado, o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, declarou que ambas as partes foram investigadas, pois “fora da própria vítima a provocação inicial, com um tapa que atingiu a mão do ofendido, provocando-lhe a pronta reação”.

A situação ocorreu em dezembro do ano passado durante sessão de promulgação da reforma tributária. O inquérito investigou a suposta prática do crime de injúria real por parte do petista.

Após o pedido, cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, relator do caso, decidir sobre o inquérito.