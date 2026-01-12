Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Piso dos professores terá aumento maior que o previsto, segundo MEC

Piso salarial é atrelado à variação do valor aluno-ano do Fundeb

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

12/01/2026 - 18:35 h
Veja o que muda no reajuste do piso salarial dos professores para 2026
Veja o que muda no reajuste do piso salarial dos professores para 2026 -

O Ministério da Educação (MEC) recuou da aplicação da regra atual de reajuste para o magistério após a constatação de que o aumento salarial para 2026 seria de apenas 0,37%. O percentual, que elevaria o vencimento básico em apenas R$ 18,10, foi classificado como insuficiente diante da inflação.

Para corrigir a distorção, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma Medida Provisória (MP) com novos critérios de cálculo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pela legislação vigente, o piso salarial é atrelado à variação do valor aluno-ano do Fundeb. Como o crescimento desse índice para o exercício de 2026 foi fixado em 0,37%, o salário passaria dos atuais R$ 4.867,77 para R$ 4.885,78.

O valor não apenas ignora a inflação de 2025, que fechou próxima de 4%, como representa um dos menores incrementos da história da categoria.

O ministro Camilo Santana confirmou que a nova regulamentação deve ser publicada até 15 de janeiro. O objetivo central é desvincular o reajuste de índices que possam estagnar o salário, garantindo que os docentes tenham ganho real anualmente.

Propostas e pressão das entidades

A mudança nos critérios coloca em lados opostos a valorização profissional e a saúde fiscal de estados e municípios. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) pressiona para que o novo cálculo some a inflação a uma parcela do crescimento real das receitas do Fundeb. Se essa fórmula for adotada, o aumento em 2026 pode superar a marca de 6%.

Leia Também:

Cobertura de ginásio desaba e gera revolta em cidade da Bahia
Jerônimo defende sistema de progressão estudantil criticado pela oposição
Saiba quando Lula deve enviar indicação de Messias ao STF

Por outro lado, entidades que representam gestores locais, como a Undime e o Consed, demonstram preocupação com o impacto nas contas públicas. Eles defendem regras mais previsíveis que permitam o planejamento financeiro das prefeituras sem comprometer o pagamento da folha salarial.

Retrospecto e vigência

Nos últimos dez anos, o piso do magistério viveu momentos de forte oscilação. Em 2022, o salto chegou a 33,24%, enquanto em 2021 o reajuste foi nulo devido à pandemia. O ano de 2024 também foi marcado por perdas, com o índice de 3,62% ficando abaixo da inflação do período anterior.

A nova Medida Provisória terá força de lei assim que publicada no Diário Oficial da União. No entanto, precisará de aprovação da Câmara e do Senado em até 120 dias para ser definitivamente incorporada à legislação brasileira e balizar os reajustes dos próximos anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fundeb MEC piso dos professores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veja o que muda no reajuste do piso salarial dos professores para 2026
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Veja o que muda no reajuste do piso salarial dos professores para 2026
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Veja o que muda no reajuste do piso salarial dos professores para 2026
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Veja o que muda no reajuste do piso salarial dos professores para 2026
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x