Polícia suspeita de feminicídio de presidente de Câmara no Ceará

A Polícia Civil tem como linha de investigação do caso da morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanne Brena (PL), a possibilidade de feminicídio seguido de suicídio. Ela foi encontrada morta ao lado do namorado, o empresário Rickson Pinto, no último dia 3, na casa da parlamentar, em Lagoa Seca, no interior do Ceará.

O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, segundo informações policiais. A casa não tem sinais de invasão e o casal não tem marcas de ferimentos causados por arma de fogo.

Na casa, havia cordas perto dos dois e os mesmos estavam de mãos dadas. A primeira testemunha a visualizar a cena foi uma funcionária que trabalhava no imóvel.

A vereadora estava no primeiro mandato eletivo. Ela foi eleita a mulher presidente na história da Câmara da cidade cearense. Ela não presidiu uma recente sessão da Câmara, no último dia 2.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), chegou a decretar luto oficial de três dias na cidade, além de divulgar uma nota na qual lamenta o ocorrido, nas redes sociais.

"Com muita consternação recebi a notícia do falecimento da nossa querida Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção", disse o prefeito.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jovem médica e Presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena Alencar Araújo, ocorrido nesta sexta-feira, 3.

O Prefeito Glêdson Bezerra decretou luto oficial de três dias. pic.twitter.com/QOt6EDPxAQ — Prefeitura Juazeiro do Norte (@prefeiturajdn) March 3, 2023

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também foi para as redes sociais lamentar a morte do vereadora, com mensagem também destinada ao seu namorado.

"Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor", publicou o governador.

Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor. pic.twitter.com/yziy7DTgwY — Elmano de Freitas (@elmanooficial) March 3, 2023