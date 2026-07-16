Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BAHIA

Políticos baianos reagem a novo tarifaço de 25% do governo Trump

Decisão da gestão norte-americana foi oficializada na quarta-feira, 15

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA - Foto: Mandel Ngan | AFP

Políticos baianos reagiram após o governo Donald Trump oficializar, na quarta-feira, 15, a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.

Um dos que se manifestou foi o senador Jaques Wagner (PT-BA). Em postagem no X (antigo Twitter), sem citar o nome do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que o colega de Casa foi até os Estados Unidos defender medidas que atingem o Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ECONOMIA

CNI alerta que novo tarifaço dos EUA pode agravar crise na indústria
CNI alerta que novo tarifaço dos EUA pode agravar crise na indústria imagem

ECONOMIA

Tarifaço: confira produtos afetados e isentos da taxa de 25% dos EUA
Tarifaço: confira produtos afetados e isentos da taxa de 25% dos EUA imagem

BRASIL X EUA

Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade
Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade imagem

"O tarifaço não atinge um partido nem um governo. Ele prejudica a economia do país, dificulta as exportações, ameaça empregos e afeta quem produz e trabalha todos os dias. Enquanto o presidente Lula atua pela diplomacia para defender os interesses nacionais, tem senador da República que vai aos Estados Unidos pedir sanções e defender medidas que atingem o próprio país", disse.

Prejuízos aos Estados Unidos

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa, pontuou que o tarifaço vai prejudicar especialmente a população estadunidense. Ele ainda afirmou que a economia do país está em declínio, perdendo competitividade em relação a outros países como China, Coreia e Japão.

"A tese dele é que, se ele aumentar a taxa, as empresas que querem vender para os Estados Unidos vão ser forçadas a se instalar nos Estados Unidos, para reindustrializar os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm uma economia em descenso, estão perdendo competitividade em relação a outros países, principalmente o mundo asiático", afirmou Rui à Piatã FM, nesta quinta-feira, 16.

"Nitidamente, a economia americana perdeu competitividade em relação à Ásia, especialmente China, Coreia, Japão, e ele tenta retomar isso na marra da força. E ele, infelizmente, contou com o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está morando lá, que foi pedir a ele para legitimar a fixação de taxas e a punição para o Brasil", completou.

Atuação da família Bolsonaro

Já o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, apontou a família Bolsonaro como a principal responsável pela aplicação da nova taxa. Segundo ele, a atuação do clã ultrapassou todos os limites da oposição política.

"Além de um ato de submissão aos interesses dos EUA em detrimento da soberania nacional, a postura e a atuação deliberada de Flávio Bolsonaro para que as tarifas fossem impostas por Trump confirmaram a priorização de agendas pessoais e eleitorais em vez da defesa da economia brasileira", escreveu ele, em postagem no X (antigo Twitter).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump EUA JAQUES WAGNER Rui Costa tarifaço

Relacionadas

Mais lidas