“Povo baiano é de luta e resistente a qualquer tirania”, diz Carlos Muniz

No desfile cívico do Dois de Julho, que tem este ano o tema “Eu sou o 2 de Julho”, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), afirmou que a data representa “que o povo baiano é de luta e resistente a qualquer tirania”.

De acordo com o parlamentar, “esta festa cívico-cultural é uma marco histórico e de defesa da liberdade da Bahia para o Brasil e o mundo”. Muniz afirmou que não há no Brasil uma celebração similar ao Dois de Julho.



“É muito gratificante ver nas milhares de pessoas de Salvador que participam do cortejo do Dois de Julho o orgulho do papel histórico que a Bahia teve na consolidação da independência do Brasil, ou como também podemos chamar, a independência do Brasil na Bahia, assim como a diversidade do desfile”, frisou Carlos Muniz.