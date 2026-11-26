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O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) determinou que o prefeito de Mata de São João, Agostinho Batista dos Santos Neto, conhecido como Bira da Barraca (União Brasil), apresente esclarecimentos sobre a contratação de uma empresa por R$ 120 mil para oferecer um curso de capacitação sobre autismo a servidores da Secretaria Municipal de Educação.

O contrato é alvo de uma denúncia que aponta possíveis irregularidades no processo de contratação, como suspeita de sobrepreço, questionamentos sobre a capacidade técnica da empresa e possível favorecimento.

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A decisão, consultada por A TARDE, foi assinada pela conselheira Camila Vasquez na terça-feira, 25, e estabelece prazo de 20 dias para que o gestor e a empresa Mind Care apresentem defesa sobre os fatos.

Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João - Foto: Joá Souza | GOVBA

Além disso, a prefeitura deverá encaminhar a íntegra do processo administrativo que fundamentou a contratação, bem como documentos que comprovem a execução dos serviços e os valores efetivamente pagos.

Contratação por inexigibilidade de licitação

O contrato foi firmado em 3 de julho de 2025, por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade que permite a contratação direta quando não há possibilidade de competição, conforme os requisitos previstos na legislação.

O objeto era a realização de um curso sobre autismo com carga horária máxima de 48 horas, destinado a 30 servidores municipais.

A denúncia, no entanto, questiona a justificativa apresentada pela prefeitura para dispensar a disputa entre fornecedores e aponta possíveis inconsistências na documentação apresentada pela empresa contratada.

Possível sobrepreço de até R$ 109 mil

Um dos principais questionamentos envolve o valor do contrato. Segundo a denúncia, a prefeitura estabeleceu o pagamento de R$ 2,5 mil por hora aula, montante que seria aproximadamente dez vezes maior aos preços praticados no mercado.

Com base em comparações com outras contratações públicas, a denúncia estima que o possível sobrepreço ficaria entre R$ 102 mil e R$ 109,2 mil, o equivalente a aproximadamente 85% a 91% do valor total do contrato.

A denúncia também questiona a qualificação técnica da Mind Care.

Conforme os documentos apresentados ao TCM, a empresa foi constituída em abril de 2024 e teria incluído a atividade de treinamento no objeto social apenas algumas semanas antes da contratação pela prefeitura.

Outro ponto levantado diz respeito ao atestado de capacidade técnica utilizado para justificar a escolha da empresa.

O documento teria sido emitido pelo supermercado Hiperideal e se referiria à realização de um curso de atendimento ao cliente, com duração de quatro horas.

Contratação ocorreu mesmo após parecer jurídico desfavorável

A denúncia também aponta possíveis falhas no procedimento administrativo que autorizou a contratação direta.

De acordo com o relato, o processo teria sido concluído em apenas três dias, e o contrato foi assinado mesmo após a emissão de um parecer jurídico desfavorável pela própria assessoria jurídica da prefeitura.

O denunciante também afirma que existiriam outros fornecedores aptos a oferecer a capacitação, o que poderia comprometer a justificativa para a inexigibilidade de licitação.

TCM nega suspensão do contato, mas mantém investigação

Apesar dos questionamentos, a conselheira Camila Vasquez indeferiu o pedido de medida cautelar apresentado pelo denunciante.

A solicitação pretendia suspender eventuais pagamentos pendentes e impedir a prorrogação ou renovação do contrato.

Na decisão, a relatora argumentou que não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar risco concreto e imediato de prejuízo aos cofres públicos.

Na ação, o TCM considerou que os fatos apresentados justificam a continuidade da investigação.

O que diz a Prefeitura?

O portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Mata de São João para solicitar esclarecimentos sobre a contratação e os questionamentos apresentados na denúncia. O espaço segue aberto para manifestação.