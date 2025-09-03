Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UM

Prefeito de cidade baiana declara apoio a Jerônimo Rodrigues

Dr. Néu (PP), prefeito de Barra do Mendes, disse que já foi da esquerda, centro e agora apoia atual governador da Bahia

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 12:54 h
Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista
Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista -

Mais um prefeito passou a compor o time de apoiadores do governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta terça-feira, 2. O prefeito de Barra do Mendes, Manoel Gabriel dos Santos, conhecido como Dr. Néu (PP), abandonou o grupo de ACM Neto (UB) e afirmou que vai caminhar ao lado do atual chefe de Estado.

Leia Também:

Como o Vitória fez janela de transferências sem pagar pelos 7 reforços
Superfaturamento: prefeitura compra 75 pneus para dois carros em dois meses
Jean Lucas e João Pedro, da Seleção Brasileira, já namoraram a mesma mulher

“Só quero agradecer e dizer que vocês inauguraram em mim um jeito novo de fazer política e de ser aliado do governador. A gente aprende a cada dia. Eu venho de outra política, já fui da esquerda, do centro e hoje estou apoiando o senhor como governador”, disse Dr. Néu, ao lado de secretários e vereadores do município.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de parte do secretariado do Governo do Estado, o encontro teve ainda a presença dos deputados estaduais Roberto Carlos (PV), Júnior Muniz (PT) e Matheus Ferreira (MDB), que elogiaram o formato republicano com que o prefeito foi recebido, tendo em vista que o mesmo foi opositor do candidato de Jerônimo Rodrigues derrotado nas eleições municipais de Barra do Mendes em 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abandono apoio Barra do Mendes Dr. Néu Jerônimo Rodrigues Manoel Gabriel dos Santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x