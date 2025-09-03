Prefeito de cidade baiana declara apoio a Jerônimo Rodrigues

Após abandonar grupo de ACM Neto (UB), prefeito afirmou que vai caminhar ao lado do petista - Foto: Matheus Landim | GOVBA

Mais um prefeito passou a compor o time de apoiadores do governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta terça-feira, 2. O prefeito de Barra do Mendes, Manoel Gabriel dos Santos, conhecido como Dr. Néu (PP), abandonou o grupo de ACM Neto (UB) e afirmou que vai caminhar ao lado do atual chefe de Estado.

“Só quero agradecer e dizer que vocês inauguraram em mim um jeito novo de fazer política e de ser aliado do governador. A gente aprende a cada dia. Eu venho de outra política, já fui da esquerda, do centro e hoje estou apoiando o senhor como governador”, disse Dr. Néu, ao lado de secretários e vereadores do município.

Além de parte do secretariado do Governo do Estado, o encontro teve ainda a presença dos deputados estaduais Roberto Carlos (PV), Júnior Muniz (PT) e Matheus Ferreira (MDB), que elogiaram o formato republicano com que o prefeito foi recebido, tendo em vista que o mesmo foi opositor do candidato de Jerônimo Rodrigues derrotado nas eleições municipais de Barra do Mendes em 2024.