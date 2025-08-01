Prefeito de Itabuna desmente acusação sobre demissão de professores

Augusto Castro (PSD) disse que decisão faz parte do processo de reestruturação administrativa - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), esclareceu que não há qualquer fundamento na acusação do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), sobre a substituição de uma profissional que atuava na Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, por mera questão política.

Augusto informou que a mudança ocorreu de forma pontual e faz parte de um processo normal de reestruturação administrativa da gestão.

"A profissional mantinha vínculo empregatício com uma empresa terceirizada, em regime temporário, sem qualquer relação de estabilidade com o quadro efetivo do município", disse Augusto.

Ainda de acordo com a gestão, a empresa está em processo de desligamento de diversos funcionários, o que reforça o caráter administrativo da decisão.

"Reiteramos que este governo não compactua com práticas de perseguição política e respeita integralmente a liberdade de expressão e a escolha individual de cada cidadão. Tentativas de politizar decisões administrativas corriqueiras não contribuem com a verdade e buscam criar uma narrativa distorcida dos fatos", informa uma nota enviada pela gestão.