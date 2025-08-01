Menu
POLÍTICA
REESTRUTURAÇÃO

Prefeito de Itabuna desmente acusação sobre demissão de professores

Augusto Castro (PSD) foi acusado por político baiano de ter demitido profissionais por questões políticas

Por Rodrigo Tardio

01/08/2025 - 12:41 h
Augusto Castro (PSD) disse que decisão faz parte do processo de reestruturação administrativa
O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), esclareceu que não há qualquer fundamento na acusação do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), sobre a substituição de uma profissional que atuava na Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, por mera questão política.

Augusto informou que a mudança ocorreu de forma pontual e faz parte de um processo normal de reestruturação administrativa da gestão.

"A profissional mantinha vínculo empregatício com uma empresa terceirizada, em regime temporário, sem qualquer relação de estabilidade com o quadro efetivo do município", disse Augusto.

Ainda de acordo com a gestão, a empresa está em processo de desligamento de diversos funcionários, o que reforça o caráter administrativo da decisão.

"Reiteramos que este governo não compactua com práticas de perseguição política e respeita integralmente a liberdade de expressão e a escolha individual de cada cidadão. Tentativas de politizar decisões administrativas corriqueiras não contribuem com a verdade e buscam criar uma narrativa distorcida dos fatos", informa uma nota enviada pela gestão.

