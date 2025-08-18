Prefeito não gosta de pergunta e agride jornalista; veja o vídeo

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro - Foto: Reprodução Redes Sociais

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro neste domingo, 17, após uma pergunta sobre os atrasos na construção do Hospital Municipal de Macapá. A agressão aconteceu durante visita ao canteiro de obras do equipamento.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o prefeito abaixando o microfone de Heverson e aplicando um mata-leão. O gestor e outros apoiadores ainda teriam ido em direção ao cinegrafista.

“Eu fiz uma pergunta normal. A gente está no nosso papel de imprensa. A gente não está bagunçando”, reclamou o jornalista, alertando que estaria sendo agredido por seguranças do prefeito. A pessoa que filma a cena se afasta e, pouco depois, o áudio do microfone é cortado.

Jornalistas detidos

Vale ressaltar que tanto Heverson quanto o cinegrafista foram detidos pela Guarda Municipal. Até o momento, o Portal Amapá, ao qual os comunicadores prestam serviço, ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Macapá alega que o prefeito reagiu a agressões verbais e físicas por parte de Heverson Castro e de dois homens que acompanhavam o blogueiro. O comunicado afirma que duas servidoras também teriam sido agredidas e prestaram queixa à Polícia Civil.

“A equipe municipal estava em sua primeira visita ao Hospital Municipal de Macapá, localizado na zona norte. O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente”, diz o comunicado.