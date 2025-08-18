Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESTEMPERO

Prefeito não gosta de pergunta e agride jornalista; veja o vídeo

Em nota, a Prefeitura de Macapá alega que o prefeito reagiu a agressões verbais e físicas por parte do jornalista

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 7:17 h | Atualizada em 18/08/2025 - 10:07
O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro
O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro -

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro neste domingo, 17, após uma pergunta sobre os atrasos na construção do Hospital Municipal de Macapá. A agressão aconteceu durante visita ao canteiro de obras do equipamento.

Leia Também:

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas
Avião que saiu de Salvador com destino a Madri faz pouso de emergência
Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador tem prisão mantida

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o prefeito abaixando o microfone de Heverson e aplicando um mata-leão. O gestor e outros apoiadores ainda teriam ido em direção ao cinegrafista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu fiz uma pergunta normal. A gente está no nosso papel de imprensa. A gente não está bagunçando”, reclamou o jornalista, alertando que estaria sendo agredido por seguranças do prefeito. A pessoa que filma a cena se afasta e, pouco depois, o áudio do microfone é cortado.

Jornalistas detidos

Vale ressaltar que tanto Heverson quanto o cinegrafista foram detidos pela Guarda Municipal. Até o momento, o Portal Amapá, ao qual os comunicadores prestam serviço, ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Macapá alega que o prefeito reagiu a agressões verbais e físicas por parte de Heverson Castro e de dois homens que acompanhavam o blogueiro. O comunicado afirma que duas servidoras também teriam sido agredidas e prestaram queixa à Polícia Civil.

“A equipe municipal estava em sua primeira visita ao Hospital Municipal de Macapá, localizado na zona norte. O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente”, diz o comunicado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Macapá Prefeitura de Macapá

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu o jornalista Heverson Castro
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x