Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Motorista passou mal enquanto manobrava veículo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um caminhão descontrolado causou um grave acidente, na madrugada desse domingo, 17, na cidade de Itaberaí, em Goiás, durante a Festa de Agosto, tradicional celebração em homenagem à Nossa Senhora da Abadia.

O veículo, que pertence à equipe da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, invadiu a área onde estavam instalados banheiros químicos, deixando, pelo menos, 14 pessoas feridas.

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o caminhão indo em direção aos banheiros e dando ré, logo em seguida. Após o acidente, houve muita gritaria e correria. Pessoas que estavam dentro do sanitário móvel foram resgatadas.

Segundo informações preliminares, o motorista teria passado mal enquanto manobrava, o que resultou na perda de controle da direção do veículo. A colisão causou pânico entre os presentes e gerou muita correria no local.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias que prestavam apoio à festa. A maioria foi levada para o Hospital Municipal Doutor Gilberto da Silva Caldas, em Itaberaí. Uma das pessoas, em estado mais grave, precisou ser transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar do impacto e do susto, não houve registro de mortes. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do incidente.