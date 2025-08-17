Menu
BRASIL
DESESPERO

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Uma das vítimas está em estado grave e precisou ser transferida de hospital

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 22:02 h
Motorista passou mal enquanto manobrava veículo
Motorista passou mal enquanto manobrava veículo

Um caminhão descontrolado causou um grave acidente, na madrugada desse domingo, 17, na cidade de Itaberaí, em Goiás, durante a Festa de Agosto, tradicional celebração em homenagem à Nossa Senhora da Abadia.

O veículo, que pertence à equipe da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, invadiu a área onde estavam instalados banheiros químicos, deixando, pelo menos, 14 pessoas feridas.

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o caminhão indo em direção aos banheiros e dando ré, logo em seguida. Após o acidente, houve muita gritaria e correria. Pessoas que estavam dentro do sanitário móvel foram resgatadas.

Segundo informações preliminares, o motorista teria passado mal enquanto manobrava, o que resultou na perda de controle da direção do veículo. A colisão causou pânico entre os presentes e gerou muita correria no local.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias que prestavam apoio à festa. A maioria foi levada para o Hospital Municipal Doutor Gilberto da Silva Caldas, em Itaberaí. Uma das pessoas, em estado mais grave, precisou ser transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar do impacto e do susto, não houve registro de mortes. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do incidente.

x