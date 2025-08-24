Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

O prefeito César Almeida (Avante), da cidade de Ibiquera, participou neste domingo, 24, da 25ª festa do vaqueiro e elogiou o governador Jerônimo Rodrigues classificando como o melhor do Brasil.

César fez campanha para ACM Neto em 2022, mas dá sinais de que pode mudar para a base do petista.

“Hoje pra mim é um dia muito emocionante, porque eu vejo a história que vai nascer no futuro. É um dia especial. O dia que recebemos aqui em Ibiquera, o melhor governador do Brasil. Um homem simples que veio do interior, que veio da zona rural, que transformou sua vida através da educação e através da educação ele foi crescendo”, pontuou Almeida.

A presença do governador no interior baiano reuniu diferentes grupos políticos e contou com a presença do ex-prefeito, Dr. Ivan (Avante), que tem ligação com ACM Neto. O grupo estava acompanhado por secretários municipais, vereadores e diversas lideranças da região.

O secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola, e o deputado estadual Eduardo Salles (PP) também estiveram presentes.

Assista: