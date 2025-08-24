Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

César Almeida (Avante) fez campanha para o ex-prefeito de Salvador em 2022

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 19:50 h
Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues -

O prefeito César Almeida (Avante), da cidade de Ibiquera, participou neste domingo, 24, da 25ª festa do vaqueiro e elogiou o governador Jerônimo Rodrigues classificando como o melhor do Brasil.

César fez campanha para ACM Neto em 2022, mas dá sinais de que pode mudar para a base do petista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje pra mim é um dia muito emocionante, porque eu vejo a história que vai nascer no futuro. É um dia especial. O dia que recebemos aqui em Ibiquera, o melhor governador do Brasil. Um homem simples que veio do interior, que veio da zona rural, que transformou sua vida através da educação e através da educação ele foi crescendo”, pontuou Almeida.

A presença do governador no interior baiano reuniu diferentes grupos políticos e contou com a presença do ex-prefeito, Dr. Ivan (Avante), que tem ligação com ACM Neto. O grupo estava acompanhado por secretários municipais, vereadores e diversas lideranças da região.

Leia Também:

PGR denuncia ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE
Empresas investigadas por descontos em aposentadorias fecham as portas
Caçula de Bolsonaro tem revés com projeto contra comunismo e nazismo

O secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola, e o deputado estadual Eduardo Salles (PP) também estiveram presentes.

Assista:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

César Almeida ibiquera Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Prefeito de Ibiquera ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

x