Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Caçula de Bolsonaro tem revés com projeto contra comunismo e nazismo

Quarto fiho do ex-presidente pretendia proibir a exibição de símbolos, emblemas ou qualquer forma de apologia ao comunismo

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 11:35 h
Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033
Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033 -

O vereador Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve seu primeiro revés político ao apresentar um projeto de lei em Balneário Camboriú (SC) que pretendia proibir a exibição de símbolos, emblemas ou qualquer forma de apologia ao comunismo, socialismo e nazismo em espaços públicos e privados, incluindo escolas.

A Procuradoria da Câmara de Vereadores emitiu parecer apontando inconstitucionalidade formal — por invadir competência exclusiva da União — e material — por ferir a liberdade de expressão. O documento ressalta que, embora o nazismo seja criminalizado, o comunismo e o socialismo possuem vertentes democráticas e são estudados academicamente de forma legítima. O projeto, segundo o parecer, viola princípios constitucionais como pluralismo político, liberdade de expressão e liberdade de cátedra.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Portanto, a proposição apresenta vício de inconstitucionalidade formal ao usurpar competência legislativa da União sobre diretrizes e bases da educação”, afirmou o procurador Luiz Alves Nunes Netto. Ele ainda recomendou que, caso o projeto seja submetido, sejam realizadas audiência pública e consulta ao Conselho Municipal de Educação.

Leia Também:

Haddad diz que Trump ataca Brasil para reabilitar extrema-direita
Empresas investigadas por descontos em aposentadorias fecham as portas
PGR denuncia ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE

Primeiro projeto na vida política

Essa foi a primeira proposta apresentada por Renan Bolsonaro na vida política. O texto citava espaços públicos e privados, com foco especial nas escolas. O vereador argumentou que os regimes comunistas, socialistas e nazistas deixaram um legado de mortes, repressão e violações de direitos humanos, citando mais de 100 milhões de vítimas atribuídas ao comunismo no século XX, conforme “O Livro Negro do Comunismo”, de Stéphane Courtois.

Outras iniciativas do vereador

Renan também apresentou projeto para limitar o número de moções que cada vereador pode protocolar por ano e por sessão. Entre suas ações recentes estão indicações e moções: uma de congratulações a um pastor e a policiais militares por apreensões de drogas, e outra de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticando a atuação do governo federal em Santa Catarina e Balneário Camboriú.

Perspectiva eleitoral

Segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Jair Bolsonaro planeja que Renan concorra a deputado federal em 2026. Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033 votos, sendo o mais votado da cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

balneário camboriú Câmara Municipal comunismo liberdade de expressão nazismo pl Política projeto de lei Renan Bolsonaro Socialismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Renan já tem ligação com Santa Catarina, onde foi eleito vereador em 2024 com 3.033
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x