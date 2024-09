Prefeito tem vídeo de ‘suruba’ vazado e agita campanha eleitoral; veja

- Foto: Reprodução/Freepik

A campanha eleitoral do município de Minaçu, em Goiás, ficou agitada após um vídeo íntimo do prefeito e candidato à reeleição, Carlos Alberto Leréia (PSDB), vazar. Nas imagens, o gestor municipal aparece fazendo sexo com duas mulheres, em gravação aparentemente feita sem o consentimento dele.

Leia também:

>> Tudo é permitido: os segredos e regras da maior casa de swing da Bahia

>> 'Swingaço': Salvador será palco de enorme 'troca de casais' no sábado

>> Bordel 'de sequestro' volta a funcionar com 'rapidinha' no carro

A gravação de 7 minutos e 11 segundos causou rebuliço entre os candidatos da cidade, sendo pauta, inclusive, de debate político: o adversário Roger Seabra (União) questionou Leréia sobre o episódio e acusou o prefeito de falta de decolar para com o cargo.



“O que vocês estão fazendo comigo, não se faz com um ser humano. O que vocês estão fazendo comigo, cria vergonha na cara!”, rebateu Leréia, chamando o adversário para que a discussão no debate fosse sobre transporte, saúde e educação.

A perícia aponta que o vídeo foi gravado, possivelmente, de um aparelho celular que estaria escondido e sem o consentimento do prefeito. Indícios mostram que o equipamento estava “posicionado debaixo de uma mesa, aparador ou cômoda” e parcialmente coberto.

Até o momento, o prefeito Carlos Alberto Leréia não se manifestou sobre o caso.

Veja um frame do vídeo em que aparece o rosto do prefeito: