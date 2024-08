Bordel 'de sequestro' volta a funcionar com 'rapidinha' no carro

No cardápio, tem opção de 'rapidinha no carro' - Foto: Reprodução

O bordel que foi cena de um sequestro de cinco garotas de programa, no início deste ano, em Brasília, voltou a funcionar a todo vapor, de acordo com o site Metropóles. A entrada para a casa de massagem fica na Asa Sul, em frente à W3 Sul.

Em 1ª de fevereiro de deste ano, um criminoso de 26 anos invadiu o local, onde estavam um homem e cinco mulheres, e fez duas delas de refém por cerca de três horas. As duas mulheres foram estupradas. Na época, o imóvel foi cercado por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Após negociação, o homem, que portava uma arma de brinquedo e uma faca, foi preso.

Com a reabertura do 'empreendimento', em sua maioria, os encontros sexuais são previamente agendados pelas garotas através do WhatsApp. No perfil do aplicativo, existe um menu de opções de programa.

Entre elas, a mais famosa é a “rapidinha no carro”. Por R$ 100, o cliente transa com uma das garotas em alguns dos estacionamentos públicos da Asa Azul, mesmo à luz do dia.

A maioria dos encontros é agendado previamente, com dia e hora marcada para cada cliente. Além disso, tem outra “rapidinha”, por R$ 80, com direito a sexo vaginal e oral.

No menu do bordel, ainda tem opções mais caras como a “completinha”, com sexo oral, vaginal e anal, pelo valor de R$ 200. Já, quem quiser tirar uma garota da quitinete e levá-la para outro local precisa desembolsar R$ 600.