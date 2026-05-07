Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MEDIDA CAUTELAR

Prefeitura de Ilhéus é obrigada a suspender nova logomarca

TCM-BA ratificou cautelar que proíbe uso de identidade visual com cores fora do padrão legal

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura de Ilhéus é obrigada a suspender nova logomarca
- Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) ratificou, na sessão desta quarta-feira, 6, medida cautelar que obriga o prefeito de Ilhéus, Valderico Luiz dos Reis Júnior (União Brasil), a interromper o uso da nova identidade visual adotada pela gestão.

A decisão, relatada pelo órgão, determina que a administração se abstenha de utilizar logomarcas que substituam o brasão oficial do município.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida atende a uma denúncia apresentada por Vinícius Rodrigues de Alcântara Silva, que apontou irregularidades no uso de um símbolo com predominância da cor azul. De acordo com a Lei Orgânica de Ilhéus (Art. 9º), as cores oficiais do município são o vermelho, o amarelo e o verde, as mesmas presentes na bandeira municipal.

Leia Também:

Junior Marabá destaca Bahia Farm Show e pujança do agronegócio baiano
Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos

Prazos e restrições

A decisão do TCM impõe a suspensão imediata do uso da marca em meios digitais, como redes sociais e site oficial. Para os meios físicos — o que inclui fachadas de prédios públicos, placas de obras, veículos e impressos —, o tribunal concedeu um prazo de 90 dias para a regularização total.

O conselheiro-relator destacou que a utilização de símbolos institucionais deve observar rigorosamente os princípios da administração pública, evitando o desvio de finalidade e a promoção pessoal de gestores. Plínio Carneiro Filho ressaltou que a marca irregular estava sendo usada inclusive em documentos de caráter solene, como projetos de lei e mensagens de veto.

Defesa e gastos

Na denúncia, foi citada a previsão de gastos de aproximadamente R$ 14 milhões para a confecção de materiais promocionais e gráficos (como canetas e bonés) com a nova identidade.

Em sua defesa, o prefeito Valderico Júnior alegou que a cor azul não era predominante e que não houve substituição integral do brasão oficial. O gestor também argumentou que a interrupção abrupta poderia gerar prejuízo aos cofres públicos, diante dos investimentos já realizados. O argumento, contudo, não foi suficiente para sustar a cautelar, uma vez que o TCM considerou a ausência de autorização legal para a mudança da identidade visual.

O que diz a Lei

A Lei Orgânica exige o uso das cores da bandeira (verde, amarelo e vermelho). O uso das cores azul e branca foi considerado sem amparo legal. Sendo assim, a prefeitura vai ter que comprovar a substituição da marca sob pena de sanções administrativas.

O que diz a prefeitura

Em nota enviada ao portal A TARDE, no sábado, 9, a gestão municipal nega a "existência de contrato no valor de R$ 14 milhões para confecção de materiais gráficos e visuais".

"A gestão municipal ressalta, ainda, que a medida cautelar envolvendo a utilização do Brasão Oficial não representa decisão definitiva sobre o mérito da questão, que ainda será analisado. Acrescenta-se também que o Município dispõe de prazo legal para recorrer da decisão", diz a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cores Oficiais identidade visual ilhéus tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Jerônimo reúne mais de 20 prefeitos, anuncia novo hospital e reforça união da base

Play

Jerônimo descarta mudanças na Seap e diz que foco está em “entregas”

Play

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

x