Prefeitura de Salvador pode ganhar centro logístico de R$ 161 milhões

A Prefeitura de Salvador abriu consulta pública para discutir a implantação de um novo Centro Logístico Municipal (CLM), empreendimento que prevê investimentos de aproximadamente R$ 161,6 milhões por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). O projeto inclui a construção, operação, gestão e manutenção da estrutura por um período de 30 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), que é gestora do atual CLM, o objetivo é substituir o atual centro logístico da administração municipal, que funciona em um imóvel alugado, por uma unidade própria voltada ao armazenamento e distribuição de materiais utilizados pelas secretarias e órgãos da prefeitura.

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Uma fonte da reportagem informou que a nova estrutura serve para ampliar a capacidade operacional do município, permitindo maior controle dos estoques, otimização da distribuição de suprimentos e expansão dos serviços logísticos para atender demandas futuras. Questionada sobre a previsão do tamanho do Centro, ela não soube precisar, mas garantiu que será maior que o prédip atual.

Melhor armazenamento

A prefeitura argumenta que a construção do equipamento permitirá um melhor aproveitamento dos espaços de armazenagem, além de reduzir limitações existentes na estrutura atualmente utilizada pelo município.

O projeto também prevê a implantação de sistemas integrados de controle de estoque, monitoramento em tempo real da movimentação de materiais e serviços de micrologística para a rede municipal de saúde.

Entre as novidades anunciadas está a criação do aplicativo "Aqui Tem Remédio", que permitirá aos usuários consultar em quais unidades de saúde há disponibilidade de medicamentos.

A consulta pública

A consulta pública ficará aberta entre os dias 16 de junho e 20 de julho. Durante o período, cidadãos, entidades e empresas poderão analisar os estudos técnicos, minutas contratuais e demais documentos relacionados ao projeto antes da publicação do edital definitivo da PPP.

A concessão terá prazo de 30 anos e será estruturada na modalidade de concessão administrativa, em que o parceiro privado ficará responsável tanto pela implantação quanto pela operação do centro logístico.

O que é o centro

Conforme a Semge, o Centro de Logística Municipal, gerido pela Semge, é responsável por fornecer insumos para todas as secretarias da prefeitura. Dentre os materiais, estão medicamentos para unidades de saúde, alimentos para escolas e até material de escritório para locais de atendimento ao cidadão.

O espaço também disponibiliza as estruturas para montagens dos estandes e mobiliários dos órgãos nos locais dos eventos, garantindo a entrega de todos os insumos necessários, como medicamentos e materiais médicos para as unidades de pronto atendimento nos circuitos das festas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de garantir água e telefonia para os servidores que trabalham nos festejos.

O prédio atual do CLM tem 12 mil m² e fica situado na BR-324. Atualmente ele realiza mais de 4 mil entregas mensais, atendendo cerca de 1,4 mil pontos de entrega. Ele é gerido pelo Consórcio Salvador Logística desde setembro de 2014.