Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

GESTÃO DE INSUMOS

Prefeitura de Salvador pode ganhar centro logístico de R$ 161 milhões

Objetivo é substituir o atual centro logístico que funciona em imóvel arrendado na BR-324

Leo Almeida
Por
Centro é responsável por fornecer insumos para as secretarias
Centro é responsável por fornecer insumos para as secretarias - Foto: André Carvalho | Semge

A Prefeitura de Salvador abriu consulta pública para discutir a implantação de um novo Centro Logístico Municipal (CLM), empreendimento que prevê investimentos de aproximadamente R$ 161,6 milhões por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). O projeto inclui a construção, operação, gestão e manutenção da estrutura por um período de 30 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), que é gestora do atual CLM, o objetivo é substituir o atual centro logístico da administração municipal, que funciona em um imóvel alugado, por uma unidade própria voltada ao armazenamento e distribuição de materiais utilizados pelas secretarias e órgãos da prefeitura.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Uma fonte da reportagem informou que a nova estrutura serve para ampliar a capacidade operacional do município, permitindo maior controle dos estoques, otimização da distribuição de suprimentos e expansão dos serviços logísticos para atender demandas futuras. Questionada sobre a previsão do tamanho do Centro, ela não soube precisar, mas garantiu que será maior que o prédip atual.

Leia Também:

POLÍTICA

2 de Julho: Salvador pode voltar a ser capital do Brasil
2 de Julho: Salvador pode voltar a ser capital do Brasil imagem

VLT CHEGOU!

VLT de Salvador terá primeira estação inaugurada nesta quarta (17)
VLT de Salvador terá primeira estação inaugurada nesta quarta (17) imagem

PLANEJAMENTO URBANO

PDDU de Salvador: Prefeitura promete texto na Câmara até dezembro
PDDU de Salvador: Prefeitura promete texto na Câmara até dezembro imagem

Melhor armazenamento

A prefeitura argumenta que a construção do equipamento permitirá um melhor aproveitamento dos espaços de armazenagem, além de reduzir limitações existentes na estrutura atualmente utilizada pelo município.

O projeto também prevê a implantação de sistemas integrados de controle de estoque, monitoramento em tempo real da movimentação de materiais e serviços de micrologística para a rede municipal de saúde.

Entre as novidades anunciadas está a criação do aplicativo "Aqui Tem Remédio", que permitirá aos usuários consultar em quais unidades de saúde há disponibilidade de medicamentos.

A consulta pública

A consulta pública ficará aberta entre os dias 16 de junho e 20 de julho. Durante o período, cidadãos, entidades e empresas poderão analisar os estudos técnicos, minutas contratuais e demais documentos relacionados ao projeto antes da publicação do edital definitivo da PPP.

A concessão terá prazo de 30 anos e será estruturada na modalidade de concessão administrativa, em que o parceiro privado ficará responsável tanto pela implantação quanto pela operação do centro logístico.

O que é o centro

Conforme a Semge, o Centro de Logística Municipal, gerido pela Semge, é responsável por fornecer insumos para todas as secretarias da prefeitura. Dentre os materiais, estão medicamentos para unidades de saúde, alimentos para escolas e até material de escritório para locais de atendimento ao cidadão.

O espaço também disponibiliza as estruturas para montagens dos estandes e mobiliários dos órgãos nos locais dos eventos, garantindo a entrega de todos os insumos necessários, como medicamentos e materiais médicos para as unidades de pronto atendimento nos circuitos das festas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de garantir água e telefonia para os servidores que trabalham nos festejos.

O prédio atual do CLM tem 12 mil m² e fica situado na BR-324. Atualmente ele realiza mais de 4 mil entregas mensais, atendendo cerca de 1,4 mil pontos de entrega. Ele é gerido pelo Consórcio Salvador Logística desde setembro de 2014.

Imagens internas do atual Centro de Logística Municipal
Imagens internas do atual Centro de Logística Municipal - Foto: André Carvalho | Semge
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

br-324 Centro Logístico Municipal prefeitura de salvador Semge

Relacionadas

Mais lidas