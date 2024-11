Presidente da Argentina chega ao Rio de Janeiro para participar do G20

Não há previsão para o encontro bilateral do argentino com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Reprodução

O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou no Rio de Janeiro, neste domingo, 17, para participar da Cúpula de Líderes do G20. O evento, que reúne presidentes e líderes mundiais, será iniciado na segunda, 18.

O argentino desembarcou no Aeroporto do Galeão por volta das 18h. Durante visita ao Brasil, o argentino terá reuniões bilaterais com o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e outros líderes.

Esta é a segunda visita de Milei ao Brasil desde que assumiu o mandato, no ano passado. Em julho, ele veio a Santa Catarina para participar de uma conferência conservadora, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo, filho do ex-mandatário.

Ainda não há previsão para o encontro bilateral do argentino com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).