Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Anotação de general mostra cobrança para que Bolsonaro se vacinasse na pandemia

PF encontrou documento que mostra que ex-ministro pressionou Bolsonaro a se vacinar contra a Covid-19 e registrou críticas à condução do governo

Por Redação

13/08/2025 - 13:52 h | Atualizada em 13/08/2025 - 16:46
Jair Bolsonaro e Augusto Heleno
Jair Bolsonaro e Augusto Heleno -

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), defendeu que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) tomasse a vacina contra a Covid-19 durante a pandemia, conforme mostrou a anotação apreendida pela Polícia Federal.

Leia Também:

Terreno no coração da Graça pode virar parque público de lazer e convivência
Zambelli passa mal em audiência e segue presa na Itália
Bolsonaro apresenta alegações finais ao STF nesta quarta-feira

O ex-presidente sempre se posicionou contra a vacinação e mantém até o momento o discurso de que não se vacinou.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A anotação de Heleno, obtida pela CNN, menciona uma reunião com Bolsonaro e registra: “Cidadão é livre para tomar ou não a vacina. Presidente tem que tomar vacina. Água mole fura”.

O general ressaltou a mensagem escrevendo em letras maiusculas a recomendação para que Bolsonaro se vacine.

Além disso, ele também fez outras críticas ao governo na época da pandemia: “Há um rombo na popularidade do presidente. [Ele] desdenha do vírus. Não tem gestão. Nada está bom”, diz a anotação na agenda de Heleno.

O documento mostra ainda que o então ministro estava atento ao avanço do vírus no Brasil. Há diversas anotações sobre a quantidade de doses que chegavam ao país e o número de mortes, que na época ultrapassa 500 mil.Os dados registrados indicam que as anotações são de meados de junho de 2021.

Heleno se posicionou de forma contrária em relação ao governo Bolsonaro e ao discurso anti-vacina. O militar tomou sua primeira dose em março de 2021, no primeiro lote disponível, aos 73 anos, um ano após testar positivo para o vírus.

Em contrapartida, Bolsonaro se mostrou publicamente contra a vacinação de pessoas que já tiveram a doença.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

´gestão anotações Augusto Heleno Covid-19 críticas discurso antivacina. Jair Bolsonaro pandemia polícia federal popularidade vacina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Bolsonaro e Augusto Heleno
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Jair Bolsonaro e Augusto Heleno
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Jair Bolsonaro e Augusto Heleno
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Jair Bolsonaro e Augusto Heleno
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x