Zambelli passa mal em audiência e segue presa na Itália

Carla Zambelli, deputada federal - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), foi ouvida no Tribunal de Apelação de Roma nesta quarta-feira, 13. No entanto, ao chegar no local, Zambelli alegou estar passando mal, e a audiência foi adiada.

Uma médica chegou a ser chamada para examiná-la ainda no tribunal, mas o juiz responsável pela sessão ordenou depois uma perícia médica e remarcou a sessão para 27 de agosto.

Desta forma, Zambelli seguirá presa — a audiência desta quarta definiria se ela poderia ou não aguardar em liberdade por uma decisão sobre uma extradição ao Brasil.

A defesa da deputada alega questões de saúde para pedir sua liberdade. Zambelli, que teria mais de 10 doenças, incluindo a síndrome da taquicardia postural ortostática, que a levou à internação em 2024, está sem os medicamentos na prisão.

Condenação

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dias após a condenação, ela deixou o país e informou que estava na Itália.

O ministro do STF Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão para a deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho. Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli para o Brasil.