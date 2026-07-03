POLÍTICA
Profissão de salva-vidas deve ser regulamentada em breve; entenda
Atualmente, não há uma norma nacional que garanta direitos trabalhistas à categoria
A profissão de salva-vidas deve ser regulamentada em breve, devido à aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados em benefício à função. A proposta, de autoria do deputado Leo Prates (Rep-BA), define competências, exigências e direitos desses profissionais, que atuam em mares, piscinas e rios.
Atualmente, a atividade é reconhecida pelo Ministério do Trabalho através do código CBO 5171-15, no entanto, os profissionais não possuem uma norma nacional única que garanta direitos trabalhistas e defina treinamentos obrigatórios.
Benefícios para a categoria
Com a aprovação, estabelecimentos que ofereçam acesso a ambientes aquáticos a contratar profissionais, deverão garantir.
- Uso de uniformes e equipamentos de proteção;
- jornada de trabalho de até 40 horas semanais;
- seguro de vida;
- aposentadoria especial para aqueles expostos a condições de risco durante suas atividades;
- piso salarial definido em lei específica.
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Exigências para profissionais
Com a regulamentação, regras para exercer a profissão passam a ser específicas e os trabalhadores precisam:
- Ter mais de 18 anos;
- estar em bom estado de saúde;
- possuir ensino médio completo;
- passar em avaliação prática de corrida e natação;
- completar curso profissionalizante de 160 horas em instituição reconhecida;
- manter a formação atualizada a cada dois anos.
Qualificação para exercer a função
Segundo Prestes, além de regulamentar a profissão de salva-vidas, o projeto garante um padrão de salvamento aquático em diferentes ambientes.
"Exigir um mínimo de qualificação para o exercício da atividade é essencial para a eficiência dos salvamentos e prevenção ”, declarou Prates.
Os salva-vidas aprenderão técnicas de prevenção, resgate e primeiros socorros em situações de emergência e ações educacionais sobre os riscos de acidentes aquáticos.
Agora, o projeto segue para apreciação no Senado Federal.