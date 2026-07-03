Profissão de salva-vidas deve ser regulamentada em breve; entenda

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A profissão de salva-vidas deve ser regulamentada em breve, devido à aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados em benefício à função. A proposta, de autoria do deputado Leo Prates (Rep-BA), define competências, exigências e direitos desses profissionais, que atuam em mares, piscinas e rios.

Atualmente, a atividade é reconhecida pelo Ministério do Trabalho através do código CBO 5171-15, no entanto, os profissionais não possuem uma norma nacional única que garanta direitos trabalhistas e defina treinamentos obrigatórios.

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Benefícios para a categoria

Com a aprovação, estabelecimentos que ofereçam acesso a ambientes aquáticos a contratar profissionais, deverão garantir.

Uso de uniformes e equipamentos de proteção;

jornada de trabalho de até 40 horas semanais;

seguro de vida;

aposentadoria especial para aqueles expostos a condições de risco durante suas atividades;

piso salarial definido em lei específica.

Exigências para profissionais

Com a regulamentação, regras para exercer a profissão passam a ser específicas e os trabalhadores precisam:

Ter mais de 18 anos;

estar em bom estado de saúde;

possuir ensino médio completo;

passar em avaliação prática de corrida e natação;

completar curso profissionalizante de 160 horas em instituição reconhecida;

manter a formação atualizada a cada dois anos.

Qualificação para exercer a função

Segundo Prestes, além de regulamentar a profissão de salva-vidas, o projeto garante um padrão de salvamento aquático em diferentes ambientes.

"Exigir um mínimo de qualificação para o exercício da atividade é essencial para a eficiência dos salvamentos e prevenção ”, declarou Prates.

Os salva-vidas aprenderão técnicas de prevenção, resgate e primeiros socorros em situações de emergência e ações educacionais sobre os riscos de acidentes aquáticos.

Agora, o projeto segue para apreciação no Senado Federal.