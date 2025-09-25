Proibição de fantasias no Carnaval é 1ª lei de Cristofobia aprovada no Brasil

O projeto de lei é de autoria do vereador Cézar Leite (PL) - Foto: Sergio Isensee / IRDEB

A proibição de fantasia de Jesus e freiras no Carnaval de Salvador, aprovada esta quarta-feira, 24, na Câmera de Vereadores, é 1ª lei de Cristofobia aprovada no Brasil.

O projeto de lei é de autoria do vereador Cézar Leite (PL) e prevê punição para os que utilizarem imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa.

“O primeiro projeto de lei contra a cristofobia no país foi aprovado aqui na Câmara de vereadores de Salvador. Agora, vai se pagar multa, se botar roupa de Cristo, se colocar roupa de freira para ficar sambando no Carnaval, vai ter multa. E artistas também que fizerem isso não serão contratados em eventos promovidos pela Prefeitura. Nós defendemos a fé cristã”, disse Cezar Leite.

Mobilização

O vereador pediu ainda que todos os cristãos, seja evangélico, católico ou espírita, apoiem o projeto. "Que possamos juntos nessa luta fazer com que o prefeito Bruno Reis sancione essa lei, que é muito importante para nós”, completou.

Além do Carnaval, a medida abrange as demais festas populares, como:

Lavagem do Bonfim;

2 de fevereiro;

entre outras.

O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União).