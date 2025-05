Projeto propõe nome do papa Francisco no Memorial da América Latina

- Foto: Reprodução

O deputado estadual Emídio de Souza (PT) apresentou um projeto de lei que propõe alterar o nome do Memorial da América Latina, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, para Memorial da América Latina – Papa Francisco.

De acordo com o parlamentar, a mudança tem como objetivo homenagear o primeiro papa latino-americano, que faleceu na última segunda-feira, 21, no Vaticano, aos 88 anos de idade.

Na justificativa do projeto, Emídio ressalta que a trajetória de Papa Francisco representa "um profundo valor cultural, político e humanista", alinhado aos ideais de integração latino-americana, fraternidade e valorização da diversidade, princípios que também fundamentaram a criação da Fundação Memorial da América Latina.

O projeto também destaca que o impacto de Francisco ultrapassou os limites religiosos, mencionando sua defesa do meio ambiente e seu papel importante na diplomacia internacional, como no reatamento das relações entre Estados Unidos e Cuba durante o governo de Barack Obama.

Para se tornar lei, a proposta precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na mesma semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também anunciou que uma unidade do CEU, localizada na zona leste da capital, será batizada com o nome do pontífice.

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial da América Latina foi concebido para promover a integração entre países da América Latina e hoje abriga uma biblioteca, auditório, espaço para exposições e a sede da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.