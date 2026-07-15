PRTB oficializa Leonardo Avalanche como pré-candidato à Presidência

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O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anunciou na terça-feira, 14, a pré-candidatura de Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, à Presidência da República.

Com a decisão, o PRTB voltará a disputar o Palácio do Planalto com candidatura própria pela primeira vez desde 2014, quando lançou Levy Fidelix.

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Em nota, Leonardo Avalanche, que é presidente nacional do PRTB, reforçou a importância de a legenda ter um candidato próprio e afirmou que pretende "resgatar o sonho de cada brasileiro por um país próspero".

"Não estamos aqui para ser apenas mais uma opção no papel. Estamos aqui para liderar uma transformação real. O PRTB é o partido da coragem e do trabalho. Como presidente nacional, entendi que a hora exige alguém que não apenas conheça a máquina, mas que tenha a mão firme", completou.

Segundo o partido, um dos fatores que credenciam Avalanche para a disputa é o fato de ele ter conduzido a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo em 2024. Na ocasião, Marçal terminou a disputa em terceiro lugar, ficando fora do segundo turno por pequena diferença de votos.

Pablo Marçal e Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com o anúncio, sobe para 13 o número de nomes colocados como possíveis candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026, a pouco mais de um mês do início oficial da campanha.

Acusações contra Leonardo Avalanche

Durante a campanha municipal de 2024, Leonardo Avalanche foi alvo de acusações de manter ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na época, uma reportagem da Folha de S.Paulo revelou a existência de um áudio atribuído ao dirigente, no qual ele afirmaria ter contatos com integrantes da facção criminosa.

Também em 2024, Avalanche foi acusado de ameaçar dirigentes do PRTB para abrir espaço a aliados na direção do partido.