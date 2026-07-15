Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

PRTB oficializa Leonardo Avalanche como pré-candidato à Presidência

Presidente nacional do partido é acusado de ligações com o PCC

Ane Catarine
Por
Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB
Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB - Foto: Divulgação/PRTB

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anunciou na terça-feira, 14, a pré-candidatura de Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, à Presidência da República.

Com a decisão, o PRTB voltará a disputar o Palácio do Planalto com candidatura própria pela primeira vez desde 2014, quando lançou Levy Fidelix.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, Leonardo Avalanche, que é presidente nacional do PRTB, reforçou a importância de a legenda ter um candidato próprio e afirmou que pretende "resgatar o sonho de cada brasileiro por um país próspero".

"Não estamos aqui para ser apenas mais uma opção no papel. Estamos aqui para liderar uma transformação real. O PRTB é o partido da coragem e do trabalho. Como presidente nacional, entendi que a hora exige alguém que não apenas conheça a máquina, mas que tenha a mão firme", completou.

Segundo o partido, um dos fatores que credenciam Avalanche para a disputa é o fato de ele ter conduzido a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo em 2024. Na ocasião, Marçal terminou a disputa em terceiro lugar, ficando fora do segundo turno por pequena diferença de votos.

Pablo Marçal e Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB
Pablo Marçal e Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com o anúncio, sobe para 13 o número de nomes colocados como possíveis candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026, a pouco mais de um mês do início oficial da campanha.

Leia Também:

SEM REPRESENTANTE

PSDB novamente não terá candidatura à Presidência da República
PSDB novamente não terá candidatura à Presidência da República imagem

POLÍTICA

PL define data para oficializar nome de Flávio Bolsonaro à Presidência
PL define data para oficializar nome de Flávio Bolsonaro à Presidência imagem

ELEIÇÕES 2026

Corrida ao Planalto: conheça os 13 pré-candidatos à presidência
Corrida ao Planalto: conheça os 13 pré-candidatos à presidência imagem

Acusações contra Leonardo Avalanche

Durante a campanha municipal de 2024, Leonardo Avalanche foi alvo de acusações de manter ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na época, uma reportagem da Folha de S.Paulo revelou a existência de um áudio atribuído ao dirigente, no qual ele afirmaria ter contatos com integrantes da facção criminosa.

Também em 2024, Avalanche foi acusado de ameaçar dirigentes do PRTB para abrir espaço a aliados na direção do partido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 presidência da república PRTB

Relacionadas

Mais lidas