POLÍTICA
PL define data para oficializar nome de Flávio Bolsonaro à Presidência
Além da chapa presidencial, serão homologadas as candidaturas do partido a outros cargos eletivos
O PL definiu a data para oficializar o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla para a disputa à Presidência da República, em outubro deste ano. Será no dia 25 de julho, durante a convenção da legenda, em São Paulo.
Em comunicado divulgado pelo partido, além da chapa presidencial, serão homologadas as candidaturas do partido a governos estaduais, Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas.
Resistência ao nome de Flávio
Conforme a colunista Basília Rodrigues, do SBT News, apesar da resistência de setores do próprio PL, que têm predileção por outros nomes, atualmente Flávio é o único pré-candidato à presidência pelo partido.
Além disso, a candidatura do senador também foi questionada por aliados que preferiam político mais moderado. Até o momento, o PL não tem alianças.
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O partido Republicanos, que esteve na base aliada do governo Bolsonaro, não manifestou ainda disposição de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Por sua vez, a Federação União Brasil-PP — siglas que tiveram espaço na gestão bolsonarista — descartou apoio a Flávio Bolsonaro.
Chance zero
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não deve contar com o apoio da federação União Brasil-PP em sua campanha para a Presidência da República nas eleições de 2026. Caciques dos dois partidos sinalizam que é praticamente zero a chance de uma aliança com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com informações do portal Metrópoles, essas lideranças apontam três fatores para rechaçar o apoio ao senador:
- A maioria da federação defende a independência;
- Flávio titubeou quando o presidente do PP, Ciro Nogueira, foi acusado de envolvimento com Daniel Vorcaro e;
- Flávio perdeu credibilidade ao esconder sua relação com o dono do Master, que supostamente patrocinou um filme sobre a história do pai.