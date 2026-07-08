PSDB novamente não terá candidatura à Presidência da República

Pela segunda vez consecutiva, o PSDB não lançará candidatura à Presidência da República. A informação é do presidente do partido e deputado federal Aécio Neves, que chegou a cogitar colocar o próprio nome na disputa.

Aécio avalia que a eleição deste ano ainda estará marcada pela “armadilha da radicalização política”, mas diz que, no dia seguinte ao segundo turno, os tucanos já começarão a debater a disputa presidencial de 2030.

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“Meu papel hoje, repito, ao retornar à presidência do PSDB é dizer que existe vida inteligente entre os extremos e que nós vamos liderar um projeto para o Brasil”, disse o mineiro em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo.

Ele também afirma que a tendência do partido é não apoiar nem o presidente Lula (PT) nem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno. Ele projeta que o Brasil terá mais quatro anos de divisão, quem quer que seja o vencedor.

Eu temo que nós estamos prestes a assistir a eleição mais fratricida da história recente do Brasil Aécio Neves, presidente do PSDB

Aécio diz ainda que não tomou uma decisão sobre se vai disputar o Senado por Minas Gerais, mas que hoje sua prioridade é reestruturar o PSDB, partido que já teve uma bancada na Câmara de quase 100 deputados e hoje tem 18.

Desistência de Ciro

Antes de desistir da corrida ao Palácio do Planalto, o PSDB ainda tentou convencer Ciro Gomes a encarar a disputa. Depois de algumas semanas de reflexão, o ex-ministro recusou o convite e decidiu se lançar ao Governo do Ceará.

A mudança de postura ocorre após o resultado das eleições de 2022, onde Ciro amargou o quarto lugar. Desde então, o político tem adotado um tom mais regionalista, intensificando as críticas à atual gestão estadual de Elmano de Freitas (PT) e ao seu antigo aliado, o ministro Camilo Santana.