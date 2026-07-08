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SEM REPRESENTANTE

PSDB novamente não terá candidatura à Presidência da República

Partido não vai apoiar nem Lula nem Flávio Bolsonaro

Anderson Ramos
Por
Aécio Neves anuncia que PSDB não terá candidatura ao Palácio do Planalto em 2026.
Aécio Neves anuncia que PSDB não terá candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. - Foto: Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

Pela segunda vez consecutiva, o PSDB não lançará candidatura à Presidência da República. A informação é do presidente do partido e deputado federal Aécio Neves, que chegou a cogitar colocar o próprio nome na disputa.

Aécio avalia que a eleição deste ano ainda estará marcada pela “armadilha da radicalização política”, mas diz que, no dia seguinte ao segundo turno, os tucanos já começarão a debater a disputa presidencial de 2030.

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“Meu papel hoje, repito, ao retornar à presidência do PSDB é dizer que existe vida inteligente entre os extremos e que nós vamos liderar um projeto para o Brasil”, disse o mineiro em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo.

Ele também afirma que a tendência do partido é não apoiar nem o presidente Lula (PT) nem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno. Ele projeta que o Brasil terá mais quatro anos de divisão, quem quer que seja o vencedor.

Eu temo que nós estamos prestes a assistir a eleição mais fratricida da história recente do Brasil

Aécio Neves, presidente do PSDB

Aécio diz ainda que não tomou uma decisão sobre se vai disputar o Senado por Minas Gerais, mas que hoje sua prioridade é reestruturar o PSDB, partido que já teve uma bancada na Câmara de quase 100 deputados e hoje tem 18.

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Desistência de Ciro

Antes de desistir da corrida ao Palácio do Planalto, o PSDB ainda tentou convencer Ciro Gomes a encarar a disputa. Depois de algumas semanas de reflexão, o ex-ministro recusou o convite e decidiu se lançar ao Governo do Ceará.

A mudança de postura ocorre após o resultado das eleições de 2022, onde Ciro amargou o quarto lugar. Desde então, o político tem adotado um tom mais regionalista, intensificando as críticas à atual gestão estadual de Elmano de Freitas (PT) e ao seu antigo aliado, o ministro Camilo Santana.

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Aéci Neves eleições 2026 psdb

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